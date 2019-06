Predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti bude povinné

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. júna (TASR) – Predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti bude povinné. Vyplýva to z novely zákona o výchove a vzdelávaní, známeho ako školský zákon, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Predprimárne vzdelávanie sa však nebude zarátavať do povinnej školskej dochádzky.Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2021. Pôvodný návrh bol na september 2020, dôvodom posunutia účinnosti je podľa predkladateľov z koalície najmä dobudovanie potrebných kapacít v materských školách a zabezpečenie dostatku personálu.Schválený návrh zavádza do praxe znížené kvalifikačné predpoklady pre ľudí, ktorí budú deti vzdelávať v domácom prostredí. Pôvodne navrhované vysokoškolské pedagogické vzdelanie sa mení na stredoškolské s maturitou. Podľa slov predkladateľov sa novelou určili napríklad aj presné počty detí, ktoré môžu byť v triedach.Novela tiež zakazuje politickú činnosť na školách a zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov.Koalícia pôvodne v novele navrhovala, aby predprimárne vzdelávanie v materských školách bolo pre päťročné deti povinné, čím chceli predĺžiť povinnú školskú dochádzku zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole mala trvať jeden rok.