Vysvedčenia dostane vyše 16.000 žiakov v Košickom kraji

Košice 27. júna (TASR) - Vysvedčenia si v piatok (28. 6.) prevezme 16.298 žiakov na 63 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Na gymnáziách rozdajú 5563 vysvedčení, na odborných školách 10.735.informoval vo štvrtok Úrad KSK.Tento rok vyprevadili svojich prvých absolventov nové odbory autotronik na Strednej odbornej škole (SOŠ) automobilovej v Košiciach, reklamná tvorba na SOŠ Ostrovského v Košiciach a výživa a šport na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach.V aktuálnom školskom roku zaznamenal kraj zvýšený počet absolventov duálneho vzdelávania, ktorý postupne rastie. Danú formu štúdia tento rok končí 71 absolventov. Vlani ich bolo len 24 a boli to zároveň prví študenti, ktorí končili duál v štvorročných odboroch. V budúcom školskom roku bude končiť 130 absolventov duálu a v školskom roku 2020/2021 ich bude 182. Nárast súvisí aj s počtom zazmluvnených firiem.uviedol predseda kraja Rastislav Trnka.Partnerstvá stredných škôl so súkromnými firmami považuje kraj za ideálny model, ktorý prepája teóriu s praxou.konštatoval župan. Od školského roku 2015/2016 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo už 391 študentov. Zatiaľ čo v prvom roku v ňom získavalo vedomosti a prax len 12 študentov, v aktuálnom školskom roku sa takto vzdelávalo 222 žiakov.