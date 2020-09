Predseda europarlamentu reaguje na smrť Jozefa Chovanca, vyzval na dôkladné vyšetrenie

Ľudské práva sú kľúčové hodnoty

Smrť Slováka prirovnali k Floydovi

14.9.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v pondelok vyzval na dôkladné vyšetrenie smrti slovenského občana Jozefa Chovanca , ktorý skonal po predvlaňajšom neprimeranom zásahu belgickej polície. Zodpovedných činiteľov požiadal o súčinnosť pri vyšetrovaní a poskytnutie odpovedí, pričom zdôraznil, že Európsky parlament bude prípad sledovať.Ako Sassoli uviedol v tlačovej správe Európskeho parlamentu, "ľudské práva a právny štát sú pre Európsku úniu kľúčové hodnoty". Dodal, že prípadom smrti Jozefa Chovanca sa bude zaoberať Výbor EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).Slovákovi vo februári 2018 odopreli na letisku v Charleroi nástup na palubu lietadla po tom, ako sa nepreukázal letenkou a správal sa násilne. Údajne sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.Policajti ho po zadržaní odviedli do záchytnej cely na letisku, kde udieral hlavou do steny, až začal krvácať. Vtedy "strážcovia zákona" zasiahli opäť, položili ho na posteľ a zabránili mu v pohybe, pričom jeden policajt na ňom sedel a ostatní sa na tom zabávali. Podľa portálu BBC News policajt tlačil na hrudný kôš zadržaného osemnásť minút. Ďalší z policajtov počas incidentu dokonca hajloval. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.Chovanec vlastnil spoločnosť, ktorá najímala slovenských robotníkov na belgické stavby a medzi krajinami cestoval pravidelne. Belgické médiá prirovnali Slovákov skon k smrti Georgea Floyda, ktorému v máji tohto roka policajt kolenom tlačil na krk takmer osem minút napriek výzvam, že nemôže dýchať. Jeho smrť vyvolala v Spojených štátoch aj inde vo svete veľké protesty proti rasizmu a policajnému násiliu.