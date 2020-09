Koronavírus mal vzniknúť v laboratóriu, čínska virologička plánuje zverejniť dôkazy

Musela utiecť do USA

Dostala dôrazné upozornenie

14.9.2020 - Čínska virologička Li-Meng Jen, ktorá pred vyše mesiacom vyhlásila, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 nepochádza z čínskeho mesta Wu-chan, ale vytvorili ho v laboratóriách pod dohľadom tamojšej armády, plánuje čoskoro poskytnúť dôkazy o svojich tvrdeniach."Ktokoľvek, dokonca aj ľudia bez znalostí biológie, si budú môcť prečítať, skontrolovať a overiť si to na vlastnej koži. Použijem dôkazy, aby som ľuďom odhalila, prečo tento koronavírus pochádza z čínskeho laboratória a prečo ho vyvinuli," povedala pre britskú televíziu ITV, prepis uverejnil web denníka AS.Spomenutá expertka predtým pre Taiwan News vyhlásila, že pre vlastnú výskumnú činnosť musela utiecť do USA. Uviedla, že čelila vyhrážkam po tom, ako zistené poznatky o pôvode koronavírusu predniesla nadriadeným a predstaviteľovi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Zároveň poznamenala, že Čína spustila kampaň proti nej s cieľom zdiskreditovať ju a poškodiť jej reputáciu. Čína aj WHO tieto tvrdenia popreli.Li-Meng Jen tvrdí, že bola medzi prvými vedcami, ktorí skúmali výskyt nákazy na čínskom území. Je presvedčená, že nový koronavírus nevznikol prirodzeným spôsobom a Čína spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vedeli o jeho existencii dávno predtým, ako vlani v decembri začali vo Wu-chane hlásiť prvé prípady.Minulý mesiac na stránkach španielskeho denníka El Mundo vedkyňa uviedla, že dostala dôrazné upozornenie, "aby bola opatrná a neprekračovala červenú čiaru". Ak by spochybňovala kroky a zásady čínskej vlády, mohla by sa ocitnúť v problémoch alebo sa dokonca navždy stratiť. Po tejto skúsenosti sa tak rozhodla pre odchod do zámoria.