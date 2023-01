Predseda Európskej rady Michel prediskutuje so Zelenským „konkrétne opatrenia“. Zaslúžia si našu podporu, dodal

Zelenskyj vyzval spojencov

Ukrajinci bojujú za ich zem

19.1.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok pricestoval do Kyjeva, aby tam prediskutoval „konkrétne opatrenia“ na podporu Ukrajiny v boji proti Rusku. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Michelova návšteva prichádza v čase, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojencov, aby Ukrajine poskytli silnejšie zbrane, vrátane tankov.Predseda Európskej rady vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, hovorí, že ide do hlavného mesta Ukrajiny na stretnutie so Zelenským, premiérom Denysom Šmyhaľom a tiež členmi parlamentu.„Vieme, že Ukrajinci odolávajú, bojujú. Bojujú za ich zem. Bojujú za ich budúcnosť a budúcnosť ich detí,“ povedal Michel a predostrel plán prediskutovať so Zelenským „konkrétne opatrenia“, ktoré môže Európska únia podniknúť na zabezpečenie, aby bola Ukrajina „silnejšia“ voči ruským útokom. „Potrebujú a zaslúžia si našu podporu,“ dodal.Neskôr tiež zverejnil fotografiu, ako po príjazde do Kyjeva objíma vicepremiérku pre európsku a euroatlantickú integráciu Ukrajiny Olhu Stefanišynu. „Nech je 2023 rokom víťazstva a mieru,“ odkázal.