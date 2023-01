V roku 2022 zrealizovali zdravotní klauni 2 514 klauniád

Prichádzajú k chorým deťom do nemocnice aj domov

Humor pomáha dospelým pacientom aj ukrajinským rodinám

Aký bude rok 2023 v Červenom nose

*Klauniáda - ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica zdravotných klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice alebo v seniorskom zariadení. Klauniáda trvá štandardne približne 3 hodiny. Pri špeciálnych programoch pod klauniádou rozumieme napr. 1 návštevu domácnosti s chorým dieťaťom, 1 dopoludnie venované odprevádzaniu detí na operácie, 1 deň nácviku s deťmi pri programe Cirkus Paciento a pod.

** V roku 2021 zrealizovali zdravotní klauni 2 124, v roku 2020 to bolo 2 187. Pre porovnanie - pred koronakrízou v roku 2019 to bolo 2 814 klauniád, čo bol rekordný počet v histórii Červeného nosa.

"Aj v uplynulom roku sa ukázalo, že láskavý humor, ktorý prinášajú naše profesionálne zdravotné klaunky a klauni, môže pomôcť aj v tých najťažších chvíľach. V roku 2022 bolo takých chvíľ viac než dosť," hovorí. "Náročné a vyčerpávajúce pandemické obdobie vystriedala vojna a spoločnosť sa rozdelila ešte výraznejšie. O to viac sme cítili dôležitosť našej misie - prinášať radosť, smiech i úľavu tým, ktorí to práve potrebujú. Či ide o choré deti v nemocniciach a dlhodobej domácej starostlivosti, seniorov v seniorských zariadeniach, zdravotnícky personál, ale aj ľudí, ktorých vyhnala z ich domovov vojna. Všetko sa nám podarilo vďaka láskavej podpore našich darcov a partnerov."Počas celého roka sa viac ako 60-člennému tímu zdravotných klaunov podarilo zrealizovať- pod tento hlavný program združenia patria návštevy na detských oddeleniach nemocníc (aktuálne navštevujú klauni z Červeného nosa vyše 50 nemocníc, čo predstavuje takmer všetky nemocnice, kde sa nachádza detské oddelenie) aj v čakárňach ambulancií odborných lekárov.Zdravotní klauni odprevádzali v programedeti vo všetkých troch detských nemocniciach, dokopy to boloPovzbudiť potrebovali aj deti, kde klauni v prvých mesiacoch roka 2023 klaunovaliS týždňovým programomzavítali za dlhodobo hospitalizovanými deťmi na 6 detských nemocničných oddelení a cirkusové šapitó postavili v 3 detských liečebniach. Spolu to predstavuje až, ktoré mali deti naplnené zážitkami a trénovaním nových zručností v spolupráci so zdravotnými klaunmi.V minulom roku zdravotní klauni obuli prezuvkypri návštevách domácností s dlhodobo chorými deťmi v intenzívnej domácej starostlivosti. Stalo sa tak v programeV roku 2022 sa po pandemickej prestávke podarilo 37-krát doviesť do špeciálnych škôl- interaktívny hudobný program určený deťom s mentálnym alebo kombinovaným znevýhodnením.Profesionálni zdravotní klauni, ktorí sú vyškolení na prácu so seniormi, zrealizovali minulý rok spolu 183 návštev v 31 seniorských zariadeniach. V programepritom okrem 11 online klauniád boli všetky návštevy osobné.Po 3 rokoch navštívili ajv 6 nemocniciach v rôznych regiónoch Slovenska.Pre zdravotnícky personál je určený seminár, na ktorom naši lektori - skúsení zdravotní klauni, predstavujú možnosti, ako používať humor v komunikácii s pacientmi. V minulom roku sme sa opäť mohli vrátiť k organizovaniu týchto seminárov, ktorých sa nám podarilo urobiť 5.Naším poslaním je prinášať radosť a smiech tam, kde je to potrebné. Preto sa naši zdravotní klauni vydali hneď v prvé dni od vypuknutia vojny na slovensko-ukrajinské hranice, aby aspoň na chvíľu pomohli ľuďom, ktorým sa životy z večera do rána zmenili na boj o holý život. Neskôr ich navštevovali v utečeneckých táboroch. Od októbra začali spríjemňovať čakanie deťom i dospelým v čakárňach ambulancií určenýchDobrou správou je, žeo ďalších 4 členov, ktorí prešli náročným výberovým procesom. Koncom roka bolo zahájené ďalšie výberové konanie zdravotných klaunov, ktoré bude uzavreté v blízkej dobe.V apríli 2022 spustil Červený nos pri príležitosti svojich 18. narodeníns názvom PODNOSKA , do ktorého si dvojica moderátorov Katarína Baranová a Jakub Ružička pozývajú zaujímavých hostí z rôznych oblastí.V tomto roku sa chcemeznovaNaďalej budeme zvyšovať kvalitu a podporovať vzdelávanie zdravotných klaunov. Očakávame, že do konca roku 2023 bude mať združenie už 40 medzinárodne certifikovaných zdravotných klaunov.Spolu s ďalšími 10 partnerskými organizáciami združenými pod medzinárodnou organizáciou Red Noses International sme koncom predošlého roka pristúpili k prijatiua v tomto roku budeme pokračovať v jej implementácii. Túto tému považujeme za veľmi dôležitú a budeme jej venovať potrebnú pozornosť.Do roku 2023 vstupuje Červený nos s vynoveným logom, ktorého súčasťou je aj claim. "Presne to vystihuje našu misiu," hovorí"Veríme v silu humoru, ktorý pomáha a prináša nádej tým, ktorí to potrebujú, ale taktiež dokáže spájať ľudí. Uvedomujeme si, ako veľmi sa celá naša spoločnosť potrebuje spájať a prekonať roztrieštenosť, konflikty a zlo medzi ľuďmi. My k tomu chceme našou misiou, ale aj postojom, naďalej prispievať."