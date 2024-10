Predseda Európskej rady Michel: Únia potrebuje rázny postup proti organizovanému zločinu a nelegálnej migrácii

Nové spôsoby prevencie a boja

18.10.2024 (SITA.sk) - Migrácia je výzvou, ktorá sa týka všetkých Európanov. Vonkajšie hranice sú spoločnými hranicami pre celú Európsku úniu . Zdôraznil to predseda Európskej rady Charles Michel po samite lídrov Únie, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok.Michel vyzdvihol, že na túto tému viedli lídri EÚ hlbokú diskusiu. Ako priblížil, je tu odhodlanie k lepšej kontrole vonkajších hraníc EÚ a riešeniu otázky organizovaného zločinu ako aj k boju proti obchodníkom s ľuďmi.Lídri si súčasne dali záväzok konať efektívnejšie z hľadiska návratu a readmisie. Ako avizoval, súčasne prebehajú v Európskej komisii procesy, ktorých výsledkom budú návrhy k tejto téme. Všetci lídri podľa Michela tiež potvrdili, že hoci je absolútne nevyhnutné rázne bojovať proti nelegálnej migrácii , rovnako dôležité je mať zároveň jasné priestory pre legálnu migráciu.Lídri EÚ sa ďalej zhodli na tom, že by sa mali zvážiť nové spôsoby prevencie a boja proti nelegálnej migrácii, a to v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom. Európska rada pripomenula aj dôležitosť riadneho fungovania Schengenu Charles Michel pripomenul aj dôležitosť mimoriadneho samitu EÚ s krajinami Perzského zálivu. Podľa neho išlo o dôležitý politický moment, pretože išlo o prvý samit v takomto formáte."Myslím si, že ide o veľmi silný politický odkaz, že sme odhodlaní spolupracovať so zvyškom sveta a posilniť väzby, vrátane tých, ktorí nezdieľajú úplne rovnakú realitu, pokiaľ ide o inštitucionálnu alebo politickú realitu či majú odlišné názory," uviedol predseda Európskej rady a dodal, že tento samit mal niekoľko cieľov.Prvým cieľom bolo prijatie rozhodnutia povýšiť politické vzťahy na strategickejšiu úroveň. Druhou prioritou bolo identifikovať veľký potenciál pre väčšiu spoluprácu v oblasti obchodu, investícií, klimatických zmien, umelej inteligencie či digitálnej revolúcie. Podľa predsedu Európskej rady je potrebné vo všetkých týchto oblastiach spolupracovať viac, ako so zvyškom sveta, tak aj s krajinami Perzského zálivu.