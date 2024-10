Sudcovi Krajského súdu v Bratislave Chalupkovi dočasne pozastavili výkon funkcie

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie

Rozhodnutie začiatkom októbra

Deklarácia majetkových pomerov

18.10.2024 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) na neverejnom zasadnutí rozhodol o dôvodnosti návrhu predsedníčky Súdnej rady SR Marcely Kosovej a dočasne pozastavil výkon funkcie sudcu sudcovi Krajského súdu v Bratislave Ako ďalej informoval Michal Milla z Kancelárie NSS SR, návrh súvisel so skorším, zatiaľ neprávoplatným rozhodnutím súdu zbaviť dotyčného funkcie sudcu. Dôvodom je, že sudca „vzbudil a neodstránil dôvodné pochybnosti o statočnosti pôvodu majetku".„S poukazom na podozrenie na závažné disciplinárne previnenie disciplinárne obvineného môže byť objektívne spochybnená dôvera účastníkov konania v jeho rozhodovaciu činnosť. Pozastavením výkonu funkcie sudcu bude zabezpečené právo občanov na rozhodovaní len takými sudcami, vo vzťahu ku ktorým niet pochybností, že pre výkon funkcie sudcu spĺňajú všetky zákonné a etické predpoklady," uviedla predsedníčka senátu Anita Filová Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu je účinné do právoplatného skončenia disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia prezidenta o odvolaní z funkcie sudcu.Disciplinárny senát NSS SR ešte začiatkom októbra rozhodol o odvolaní z funkcie sudcu Krajského súdu v Bratislave Milana Chalupku.Sudca totiž podľa verdiktu súdu porušil povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery v súlade so zákonom, porušil povinnosť dodržiavať zásady sudcovej etiky, a tiež porušil povinnosť byť spôsobilý hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu svojho majetku. Rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo prijaté pomerom hlasov 5:0, je však ešte proti nemu možné podať opravný prostriedok.Disciplinárny senát konkrétne uznal sudcu vinným zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia, keď úmyselne neúplne deklaroval svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní sudcu za rok 2020.Konkrétne neuviedol vklady na bankových účtoch, aj keď bol ich majiteľom alebo zakladateľom pre svoje maloleté deti. Vklady presahovali jednotlivo výšku 6 600 eur, respektíve v súhrnnej hodnote 16 600 eur.„Sudca je povinný deklarovať svoje majetkové pomery pričom majetkové priznanie musí obsahovať údaje uvedené v predmetných ustanoveniach zákona," uviedol predseda senátu Michal Matulník vo vyhlásení rozhodnutia.