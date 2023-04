Predseda liberálov Sulík si nevie predstaviť, že by krajinu viedol Pellegrini

22.4.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík si nevie predstaviť, že by Peter Pellegrini Hlas-sociálna demokracia ) viedol krajinu. Uviedol to v sobotu počas tlačovej besedy v závere kongresu strany v Jasnej v Demänovskej doline.Pôvodne sa počas kongresu malo hovoriť práve aj o spolupráci so stranou Hlas-SD, napokon však tento bod z programu vypustili.„Našli sa členovia, ktorí si mysleli, že by sa o tom rokovať nemalo. Preto sa o tom hlasovalo, bod bol vyradený. Zo 177 členov strany oprávnených hlasovať, hlasovalo 176 členov za vyradenie tohto bodu,“ vysvetlil predseda SaS. Jasnejší signál toho, že strana to teraz nechce riešiť, podľa jeho slov nemôže byť.