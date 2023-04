Členovia SASKY opäť potvrdili Richarda Sulíka v pozícii predsedu, stranu povedie ďalšie štyri roky

Na čele strany po piatykrát

Predvolebný boj a ciele

22.4.2023 (SITA.sk) - Predsedom strany Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ostáva na najbližšie štyri roky Richard Sulík . Oznámil to v sobotu jeho spolustraník Peter Osuský počas tlačovej besedy pri príležitosti sobotného kongresu strany v Jasnej v Demänovskej doline. Ako ďalej informoval, Sulík získal počas voľby 140 zo 176 odovzdaných platných hlasov.„Povediem stranu do týchto volieb s jasnou ambíciou tieto voľby vyhrať,“ komentoval Sulík, ktorý je za predsedu zvolený piatykrát. Zároveň avizoval, že na najbližšom zasadnutí republikovej rady navrhne zvoliť tretieho podpredsedu strany, respektíve podpredsedníčku, Janu Bittó Cigánikovú Sulík ešte v úvode kongresu uviedol, že SaS odmieta byť stranou len do počtu či menšinovým partnerom a mení hru.„Sme kompetentne, skúsenosťami a bezkorupčnou históriou jediná strana, ktorá by mala riadiť našu krajinu. Preto ideme urobiť čo najviac, aby sme vyhrali voľby,“ povedal. Zároveň poukázal na to, že strana má štrnástich tím lídrov a šiestich expertov, ktorí sú pripravení okamžite po voľbách riadiť ministerstvá.SaS v rámci predvolebného boja buduje silný ekonomický tím, jeho názov bude Rada pre dobiehanie EÚ. Dôležité je pre nich aj funkčné súdnictvo, ako aj ľudské práva vrátane menším a žien. Strana zároveň podľa jeho slov buduje najsilnejší zdravotnícky tím v krajine. Pôjde o Radu pre záchranu zdravotníctva, ktorú strana predstaví v pondelok 24. apríla.