Predseda národniarov čoskoro oznámi, či bude kandidovať na prezidenta, tvrdí Huliak a najlepšou hlavou štátu by bol podľa neho Fico

7.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko nasledujúci týždeň oznámi, či bude kandidovať za prezidenta SR. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedal poslanec Rudolf Huliak (klub SNS). Ako však povedal, podľa neho by bol najlepším prezidentom šéf Smeru-SD Danko má podľa Huliaka povinnosť kandidovať ako líder najstaršej a najväčšej pronárodnej strany. „Je to povinnosť lídra,“ skonštatoval Huliak.Pokiaľ ide o predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho , ten podľa Huliaka podporu SNS v prezidentských voľbách odmietol. „Nedošlo k takejto dohode (o podpore Pellegriniho, pozn. SITA), SNS bude musieť prísť s vlastným kandidátom,“ doplnil Huliak.