Predseda protifašistov by uvítal sochu Koneva na Slovensku

Bratislava 28. decembra (TASR) – Predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Pavol Sečkár podporuje ideu Slovensko-ruskej spoločnosti získať pamätník sovietskeho maršala Ivana Koneva a vystaviť ho na Slovensku. TASR o tom informoval vedúci mediálneho oddelenia SZPB Vladimír Mikunda.Mikunda uviedol, že pre SZPB by bolomať pamätník Koneva na Slovensku. Zväz pripomína, že meno Koneva je spojené so Slovenským národným povstaním (SNP).priblížil Mikunda s tým, že socha maršala je pre nich symbolom,Konevov pomník, osadený v roku 1980 na Námestí interbrigády v Prahe 6, sa často stáva terčom vandalov. Naposledy ním bol tento rok koncom augusta, keď sochu niekto polial červenou farbou a nasprejoval na ňu nápisy. V septembri mestská časť Praha 6 rozhodla o tom, že sochu nahradí nový pamätník oslobodenia Prahy za druhej svetovej vojny.Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v septembri vyhlásil, že presun sochy na iné dôstojné miesto by nebol porušením zmluvy o priateľských vzťahoch medzi Českou republikou a Ruskom.Konev (1897 – 1973) sa počas druhej svetovej vojny zúčastnil na oslobodzovaní Česka, ale kritici upozorňujú aj na jeho úlohu pri potlačení protikomunistických protestov v Maďarsku v roku 1956 či pri výstavbe Berlínskeho múru.