Väzením pre mladistvých v Londýne otriasli nepokoje

Londýn 28. decembra (TASR) – Štrnásť dozorcov bolo prevezených do nemocnice po vypuknutí nepokojov v nápravnom zariadení pre mladistvých v západnom Londýne. Informovala o tom v sobotu spravodajská televízia Sky News.K vyhroteniu situácie došlo včera na obed v zariadení Feltham Young Offender Institute. Hovorca ministerstva spravodlivosti uviedol, že nikto neutrpel vážne zranenia a incident sa podarilo dostať pod kontrolou do 25 minút. Bezprostredne nebolo známe, koľko osôb sa do potýčok zapojilo.V spomínanom zariadení sa nachádzajú osoby vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré boli odsúdené alebo sú vo väzbe.Inšpekcia uskutočnená v októbri zistila, že bezpečnostná situácia v tomto väzení sa v prvej polovici roka prepadla na "hrozivú" úroveň. Podľa správy inšpektorov došlo v priebehu šiestich mesiacov k nárastu násilných incidentov o 45 percent, strojnásobeniu prípadov sebapoškodzovania a zvýšeniu počtu útokov na väzenský personál o 150 percent.