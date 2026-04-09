|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. apríla 2026
Predseda Rady FPU Oľha rokoval s Dubécim, venovali sa aj téme žiadosti o stretnutie s platformou Anténa
Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha absolvoval pracovné stretnutie s podpredsedom Národnej rady SR
Zdieľať
9.4.2026 (SITA.sk) - Predseda Rady Fondu na podporu umenia (FPU) Matúš Oľha absolvoval pracovné stretnutie s podpredsedom Národnej rady SR Martinom Dubécim (Progresívne Slovensko). V rámci stretnutia sa venovali aj téme žiadosti o stretnutie s platformou Anténa, združujúcou zástupcov nezávislej kultúrnej scény.
„Napriek deklarovanému záujmu o dialóg zo strany verejných inštitúcií podpredseda NR SR následne urgoval realizáciu stretnutia. Paralelne s tým však platforma Anténa pristúpila k podávaniu podnetov na ústavných činiteľov, vrátane návrhov na odvolanie členov Rady FPU a ďalších orgánov,” uvádza sa v stanovisku, pod ktorým je podpísaný predseda Rady FPU Matúš Oľha.
Podľa jeho názoru takýto postup vyvoláva vážne pochybnosti o skutočnom záujme o konštruktívny a vecný dialóg. Kombinácia verejne deklarovanej snahy o rokovanie a paralelné vyvíjanie personálneho a politického tlaku podľa neho naznačuje skôr presadzovanie jednostranných požiadaviek, než hľadanie spoločných riešení.
„Rada FPU dlhodobo zastáva názor, že kultúrna politika musí byť výsledkom odbornej diskusie a transparentných procesov, nie diktátu úzkej skupiny aktérov. Je nevyhnutné zdôrazniť, že systém verejnej podpory umenia nie je nárokovateľným zdrojom financovania a nemôže byť vnímaný ako automatická súčasť fungovania jednotlivých subjektov,” uvádza Oľha.
Zdôraznil, že Rada FPU ostáva otvorená odbornému dialógu so všetkými relevantnými partnermi, predpokladom je podľa neho ale rešpektovanie základných princípov korektnej komunikácie, vzájomného rešpektu a transparentnosti.
V polovici marca Rada FPU na svojom zasadnutí jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory.
Informovala o tom vtedy platforma Otvorená kultúra! Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Týkalo sa to napríklad slovenských festivalov, časopisov, kultúrnych centier, vydavateľstiev či divadiel.
Zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU vtedy v reakcii argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov.
Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Na sklonku marca predstavitelia rezortu kultúry a Oľha na tlačovej konferencii informovali, že rušenie trojročných zmlúv Radou FPU neznamená ukončenie podpory projektov. Žiadosti by mali byť naďalej posudzované individuálne, kvalitné projekty podľa Ministerstva kultúry SR podporu získajú. Zmena spočíva v tom, že financovanie už nebude garantované na tri roky vopred, ale bude sa prehodnocovať každý rok.
Zdroj: SITA.sk - Predseda Rady FPU Oľha rokoval s Dubécim, venovali sa aj téme žiadosti o stretnutie s platformou Anténa © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Minister Tomáš plánuje ochranu odborárov, prepustenie bude pod dohľadom inšpektorátu práce – VIDEO
<< predchádzajúci článok
BILLA s vami pobeží aj v roku 2026. Máte už svoj bežecký kalendár plný?
