Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
Minister Tomáš plánuje ochranu odborárov, prepustenie bude pod dohľadom inšpektorátu práce – VIDEO
Ministerstvo práce plánuje posilniť postavenie a ochranu odborov. Pripravuje novelu Zákonníka práce, podľa ktorej bude môcť zamestnávateľ prepustiť odborárskeho funkcionára iba so súhlasom
9.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo práce plánuje posilniť postavenie a ochranu odborov. Pripravuje novelu Zákonníka práce, podľa ktorej bude môcť zamestnávateľ prepustiť odborárskeho funkcionára iba so súhlasom Národného inšpektorátu práce. Vo štvrtok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že návrh plánujú predložiť do legislatívneho procesu v najbližších dňoch.
„Riešenie, ktoré predkladáme je komplexné. Na jednej strane chceme ochrániť poctivých odborárov pred nepoctivými zamestnávateľmi. Na druhej strane zároveň chceme ochrániť poctivých zamestnávateľov pred odborármi, ktorí si založia odbory len fiktívne, umelo, aby uspokojili svoje osobné záujmy,“ priblížil Tomáš.
Novelu pripravuje rezort práce v spolupráci s odborovým zväzom KOVO. Ako pripomenul minister Tomáš, v súčasnosti potrebuje zamestnávateľ na prepustenie vedúceho predstaviteľa odborov súhlas odborovej organizácie.
Po novom by do tohto procesu mal vstúpiť Národný inšpektorát práce. Podľa pripravovanej novely by mal zamestnávateľ pri prepustení predsedu odborov získať súhlas od inšpektorátu práce. Ak firma odborárskeho predáka prepustí bez tohto súhlasu, výpoveď bude neplatná a pracovný pomer bude naďalej trvať.
Žiadosti by mala posudzovať komisia, v ktorej bude mať svojho zástupcu zamestnávateľ, odbory aj inšpektorát práce. Konečné slovo však bude mať generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.
„V prípade, že Národný inšpektorát práce vydá súhlas s prepustením zamestnanca, zamestnávateľ ho môže prepustiť a ak sa aj zamestnanec obráti na súdy, tak v takom prípade už bude mať rovnaké postavenie ako riadny zamestnanec, nie ako odborár,“ vysvetlil Tomáš.
Ak však inšpektorát práce s prepustením odborárskeho predáka nebude súhlasiť, no zamestnávateľ ho aj tak prepustí, tak výpoveď nebude platná. „Pracovný pomer bude trvať naďalej s tým, že zamestnávateľ bude mať povinnosť dať prácu tomuto zamestnancovi aj so mzdou, alebo mu dať náhradu mzdy,“ doplnil.
Minister Tomáš upozornil, že v posledných rokoch sa zvyšuje nezákonné prepúšťanie odborových predsedov. „Často sa stáva, že viaceré firmy, predovšetkým zahraničné, nadnárodné firmy pôsobiace na Slovensku, prepustia odborárskeho predáka bez súhlasu odborovej organizácie, čo je v rozpore so zákonom. Potom súdy rozhodujú následne v prospech tých odborárskych predákov, že boli prepustení nezákonne a musia títo zamestnávatelia potom nahrádzať mzdu,“ priblížil situáciu minister.
Podľa predsedníčky OZ KOVO Moniky Benedekovej vo firmách dochádza čoraz častejšie k porušovaniu práv odborárov. Prepustenie šéfa odborov má podľa nej následne vplyv aj na ďalšie fungovanie odborovej organizácie, ktorá je paralyzovaná alebo môže úplne zaniknúť.
„Vítam tento iniciatívny návrh ministerstva práce. Domnievam sa, že vstupom Národného inšpektorátu práce do celého tohto formálneho procesu udeľovania súhlasu s výpoveďou odborovému funkcionárovi sa vnesú prvky transparentnosti, určitej spravodlivosti, objektívnosti a prevencie,“ doplnila Benedeková.
Zdroj: SITA.sk - Minister Tomáš plánuje ochranu odborárov, prepustenie bude pod dohľadom inšpektorátu práce – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
