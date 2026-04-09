Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 9.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. apríla 2026

Minister Tomáš plánuje ochranu odborárov, prepustenie bude pod dohľadom inšpektorátu práce – VIDEO


Ministerstvo práce plánuje posilniť postavenie a ochranu odborov. Pripravuje novelu Zákonníka práce, podľa ktorej bude môcť zamestnávateľ prepustiť odborárskeho funkcionára iba so súhlasom



Zdieľať
67b30149e3be3224230500 676x451 9.4.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo práce plánuje posilniť postavenie a ochranu odborov. Pripravuje novelu Zákonníka práce, podľa ktorej bude môcť zamestnávateľ prepustiť odborárskeho funkcionára iba so súhlasom Národného inšpektorátu práce. Vo štvrtok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že návrh plánujú predložiť do legislatívneho procesu v najbližších dňoch.

Komplexné riešenie


„Riešenie, ktoré predkladáme je komplexné. Na jednej strane chceme ochrániť poctivých odborárov pred nepoctivými zamestnávateľmi. Na druhej strane zároveň chceme ochrániť poctivých zamestnávateľov pred odborármi, ktorí si založia odbory len fiktívne, umelo, aby uspokojili svoje osobné záujmy,“ priblížil Tomáš.

Novelu pripravuje rezort práce v spolupráci s odborovým zväzom KOVO. Ako pripomenul minister Tomáš, v súčasnosti potrebuje zamestnávateľ na prepustenie vedúceho predstaviteľa odborov súhlas odborovej organizácie.

Po novom by do tohto procesu mal vstúpiť Národný inšpektorát práce. Podľa pripravovanej novely by mal zamestnávateľ pri prepustení predsedu odborov získať súhlas od inšpektorátu práce. Ak firma odborárskeho predáka prepustí bez tohto súhlasu, výpoveď bude neplatná a pracovný pomer bude naďalej trvať.

Pracovný pomor


Žiadosti by mala posudzovať komisia, v ktorej bude mať svojho zástupcu zamestnávateľ, odbory aj inšpektorát práce. Konečné slovo však bude mať generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.

„V prípade, že Národný inšpektorát práce vydá súhlas s prepustením zamestnanca, zamestnávateľ ho môže prepustiť a ak sa aj zamestnanec obráti na súdy, tak v takom prípade už bude mať rovnaké postavenie ako riadny zamestnanec, nie ako odborár,“ vysvetlil Tomáš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ak však inšpektorát práce s prepustením odborárskeho predáka nebude súhlasiť, no zamestnávateľ ho aj tak prepustí, tak výpoveď nebude platná. „Pracovný pomer bude trvať naďalej s tým, že zamestnávateľ bude mať povinnosť dať prácu tomuto zamestnancovi aj so mzdou, alebo mu dať náhradu mzdy,“ doplnil.

Nezákonné prepúšťanie


Minister Tomáš upozornil, že v posledných rokoch sa zvyšuje nezákonné prepúšťanie odborových predsedov. „Často sa stáva, že viaceré firmy, predovšetkým zahraničné, nadnárodné firmy pôsobiace na Slovensku, prepustia odborárskeho predáka bez súhlasu odborovej organizácie, čo je v rozpore so zákonom. Potom súdy rozhodujú následne v prospech tých odborárskych predákov, že boli prepustení nezákonne a musia títo zamestnávatelia potom nahrádzať mzdu,“ priblížil situáciu minister.

Podľa predsedníčky OZ KOVO Moniky Benedekovej vo firmách dochádza čoraz častejšie k porušovaniu práv odborárov. Prepustenie šéfa odborov má podľa nej následne vplyv aj na ďalšie fungovanie odborovej organizácie, ktorá je paralyzovaná alebo môže úplne zaniknúť.

„Vítam tento iniciatívny návrh ministerstva práce. Domnievam sa, že vstupom Národného inšpektorátu práce do celého tohto formálneho procesu udeľovania súhlasu s výpoveďou odborovému funkcionárovi sa vnesú prvky transparentnosti, určitej spravodlivosti, objektívnosti a prevencie,“ doplnila Benedeková.


Zdroj: SITA.sk

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 