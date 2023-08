Predseda súdnej rady Ján Mazák v súčasnosti nevidí dôvod, aby sa rada zaoberala vzťahom Pamely Záleskej a Moniky Tódovej.

Uviedol, že súdna rada nemá dôkazy o porušovaní povinností sudkyne.

Ak diskusiu o vzťahu Záleskej a Tódovej navrhnú aspoň traja členovia rady, musí sa bod zaradiť na program. Súdna rada by mala najbližšie zasadať 15. augusta.

Reči bez dôkazov

„Zásah súdnej rady by prichádzal do úvahy len vtedy, ak by sa nepochybne dokázalo, že táto sudkyňa sa dopustila v občianskom živote niečoho, čo je nezlučiteľné s jej povinnosťami, napríklad, ako sa jej to stále bez dôkazov podsúva, že by poskytovala informácie zo spisov, v ktorých je zákonnou sudkyňou. Také niečo sa dodnes nepreukázalo a súdnej rade sa nepredložili dôkazy o porušovaní povinností menovanej sudkyne,“ uviedol Mazák.

Na konanie pred súdnou radou podľa jej predsedu nestačí spolužitie sudkyne s novinárkou. Ako zdôvodnil, súdna rada nie je oprávnená vstupovať do súkromia a rodinných vzťahov žiadneho sudcu. „Na tom nič nemení to, že ide o rodinný vzťah medzi známou novinárkou a významnou sudkyňou,“ poznamenal.

Ako pripomenul, existuje množstvo rodín, v ktorých sú sudcovia a advokáti, advokáti a prokurátori či sudcovia a prokurátori. „Neviem o tom, že by sa u nich riešili konflikty záujmov len preto, lebo manželia pôsobia v exponovaných právnických profesiách. Bez dôkazov o porušení ich profesionálnych povinností,“ dodal.

Čo hovorí charta

Vzťah sudkyne a novinárky považuje Mazák za rodinný vzťah, ktorý je chránený v Charte základných práv Európskej únie, teda Súdnym dvorom EÚ. Podľa dokumentu má každý právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie.

„Charta základných práv má prednosť pred naším základným zákonom a rozsudky súdneho dvora sú záväzné aj pre Slovensko. Podobne je formulovaná i ochrana rodinných vzťahov v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva,“ upozornil. Poukázal aj na ochranu súkromia a rodinného života vyplývajúcu z Ústavy SR.

Podľa Mazáka by bola namieste zdržanlivosť pri hodnotení tohto zjavne rodinného vzťahu medzi novinárkou a sudkyňou. „Bolo by totiž nanajvýš nevhodné a nešťastné, ak by sa súdna rada ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dostala do pozície porušovateľky základných a ľudských práv garantovaných ústavou a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky,“ komentoval.