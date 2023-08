Kollár podal trestné oznámenie, organizovaná skupina vraj šírila cez Richterovú dezinformácie a ako dôkaz má citáty (video)

Manipulácia parlamentných volieb

Anti-kampaň proti hnutiu

9.8.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár podal na Generálnej prokuratúre (GP) trestné oznámenie na organizovanú skupinu, ktorej členom je napr. podnikateľ Zoroslav Kollár či Tomáš Rajecký . Tí mali podľa Kollárových slov šíriť viaceré dezinformácie o jeho osobe a hnutí.Ako ďalej uviedol predseda parlamentu na stredajšej tlačovej besede, dezinformácie šírili cez Kollárovu bývalú priateľku Barboru Richterovú . Generálnej prokuratúre predložili dôkazy v podobe komunikácie a printscreeny.„Dostali sme informácie a máme dôkazy, že táto organizovaná skupina ponúkla určitej osobe 40-tisíc eur za to, aby šírila nepravdivé informácie o moje osobe a našom hnutí. Skupine ide o zdiskreditovanie a manipuláciu parlamentných volieb tým, že budú ovplyvňovať verejnú mienku až do volieb, aby tak zvrátili ich výsledky," uviedol Kollár.Sme rodina predložila GP dôkazy, ktoré však novinárom nesprístupnila. Členovia hnutia sú toho názoru, že by tak marili vyšetrovanie. Kollár však prečítal niekoľko citátov, ktoré podľa neho naznačujú anti-kampaň vedenú proti jeho hnutiu.„Citát č. 1 - Ja sa nechcem do ničoho namočiť, ponúkol mi 40-tisíc. Citát č. 2 - Že keď to poviem, dostanem 40-tisíc dopredu," zverejnil.S vysokou pravdepodobnosťou sa podľa Kollára nezverejnená osoba rozhodla peniaze prijať. Zároveň uviedol, že Richterová nie je osobou, ktorej mala byť suma 40-tisíc eur poskytnutá, dodal však, že je aktuálnou priateľkou Zoroslava Kollára.