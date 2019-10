Predseda ÖVP Kurz rešpektuje rozhodnutie FPÖ prejsť do opozície

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 10. októbra (TASR) - Sebastian Kurz, bývalý rakúsky kancelár a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá jasne zvíťazila v septembrových predčasných parlamentných voľbách, vyhlásil, že "rešpektuje" rozhodnutie lídrov Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) prejsť do opozície. Kurz to povedal pre agentúru APA po začiatku koaličných rozhovorov so šéfmi štyroch politických strán. Informovala o tom vo štvrtok rakúska stanica ORF.povedal Kurz a pripomenul, že FPÖ sa už viackrát vyjadrila, že ich volebný výsledok nenasvedčuje tomu, že by mali byť súčasťou vládnej koalície. Ostatné tri strany (Sociálnodemokratická strana Rakúska - SPÖ, Zelení a NEOS) podľa slov Kurza signalizovali, že sú pripravené stať sa členmi novej vlády.Predseda FPÖ Norbert Hofer zopakoval odhodlanie svojej strany ísť do opozície. Ak by však zostavovanie vlády stroskotalo, strana by situáciu prehodnotila nanovo, uviedol Hofer po stretnutí s Kurzom.V nadväznosti na prvé rozhovory o vytvorení novej vlády Kurz "zostane v úzkom kontakte so všetkými šéfmi strán (ktoré získali mandát v parlamente) a v rozhovoroch s nimi bude pokračovať budúci týždeň".Zostavením novej vlády poveril Kurza v pondelok rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.Kurzova ÖVP získala vo voľbách z 29. septembra 37,46 percenta hlasov a v parlamente bude mať 71 poslancov. Druhá skončila SPÖ so ziskom 21,18 percenta hlasov a 40 mandátmi. Tretia je FPÖ so ziskom 16,17 percent hlasov a 31 mandátov. Štvrtí skončili Zelení s takmer 14 percentami a 26 mandátmi a do dolnej komory parlamentu sa dostala aj strana NEOS (8,1 percenta, 15 mandátov).Predčasné parlamentné voľby sa v Rakúsku uskutočnili v dôsledku májového rozpadu Kurzovej koaličnej vlády ÖVP a FPÖ, vyvolaného zverejnením kompromitujúceho videozáznamu, ktorý bol tajne nakrútený na španielskom ostrove Ibiza. Zachytený je na ňom už bývalý predseda FPÖ Heinz-Christian Strache, ako pred voľbami v roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu. Strache minulý týždeň oznámil, že odchádza z politického života.