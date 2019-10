V Bánovciach zaviedli novinky v zbere veľkoobjemového odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bánovce nad Bebravou 10. októbra (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou začala v tomto týždni s rozmiestňovaním kontajnerov na veľkoobjemový odpad. Po novom zaviedla i dve opatrenia, ktorými sleduje elimináciu odpadu, ktorý do týchto nádob nepatrí, ako i zefektívnenie zberu. Informovalo o tom mesto v tlačovej správe.Bánovská samospráva nebude po novom rozmiestňovať kontajnery pri garážach a záhradkárskych osadách, a to z dôvodu nezákonnej likvidácie odpadov, ktoré do nich nepatria.zdôvodnila radnica.Na jeseň tohto roka mesto tiež zavádza zmenu s cieľom zefektívnenia systému zberu objemných odpadov. Veľkoobjemový kontajner už nebude pristavený na niekoľko dní v danej lokalite, ale bude umiestnený v stanovenom termíne a čase na vopred oznámenom stanovišti.priblížila ďalej radnica.Časy pristavenia kontajnerov podľa nej zohľadňujú otváracie hodiny riadenej skládky odpadov, kde je potrebné každý kontajner odviezť a odpad uložiť.dodala.