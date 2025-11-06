Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

06. novembra 2025

Predsedníčka europarlamentu Metsolová navštívi Slovensko, stretnúť by sa mala s poslancami aj študentmi


Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola navštívi Slovensko. Prijala oficiálne pozvanie predsedu



france_european_parliament_25564 1cd898f8326446f291e43d5177f6309b 676x451 6.11.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsola navštívi Slovensko. Prijala oficiálne pozvanie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Richarda Rašiho, ktoré jej tlmočil počas štvrtkového pracovného stretnutia v Bruseli.


Informovali o tom z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Metsola by mala prísť na Slovensko pravdepodobne začiatkom budúceho roka. Stretne sa s najvyššími predstaviteľmi štátu, poslancami Národnej rady SR, ale aj so študentmi.

Intenzívne rokovania


Pozvanie prichádza podľa Kancelárie NR SR v nadväznosti na intenzívne rokovanie oboch partnerov, počas ktorého predseda NR SR Richard Raši vyjadril obavy Slovenskej republiky z dopadov kľúčových európskych legislatívnych návrhov na domácu ekonomiku, priemysel a životnú úroveň občanov. Predmetom diskusie bol aj budúci rozpočet Európskej únie na roky 2028 – 2034.

Vnímame, že o návrhu Európskej komisie, ktorý by osvedčené politiky, ako sú kohézna a spoločná poľnohospodárska politika, zlúčil do jedného zastrešujúceho nástroja, je nevyhnutné ešte otvorene diskutovať. Takýto krok by, podľa nášho názoru, zásadne narušil súčasnú rovnováhu rozpočtu, kde tradičné politiky tvoria takmer dve tretiny, a znížil by ich podiel na približne 38 percent. To by mohlo ohroziť osvedčené mechanizmy, ktoré priniesli konkrétne výsledky a zlepšili životnú úroveň v mnohých regiónoch Slovenska,“ uviedol Raši. Ďalšou témou bola energetická bezpečnosť v kontexte návrhu REPowerEU.

Klimatická politika


Pre Slovenskú republiku, ako jednu z najviac proexportne orientovaných a priemyselných ekonomík v Únii, je udržanie cenovo dostupných a stabilných dodávok energií kľúčovou národnou prioritou,“ upozornil predseda parlamentu. V diskusii s predsedníčkou EP zdôraznil odmietavý postoj Slovenska k sprísňovaniu klimatických cieľov v navrhovanej podobe, najmä k systému ETS2.

Klimatická politika EÚ musí byť realistická, sociálne vyvážená a musí rešpektovať právo každého členského štátu určiť si svoj vlastný energetický mix. Rovnako problematické je zavedenie systému ETS2 od roku 2027, čo je fakticky nová uhlíková daň, ktorá by predstavovala neprimeranú finančnú záťaž pre domácnosti,“ povedal Raši.

Automobilový priemysel


NR SR k tejto téme prijala na poslednej parlamentnej schôdzi aj samostatné uznesenie z dielne politickej strany HLAS – sociálna demokracia, ktoré už bolo doručené inštitúciám EÚ. Počas spomínaného stretnutia sa hovorilo aj o budúcnosti automobilového priemyslu. Predseda parlamentu vyjadril na štvrtkovom stretnutí v Európskom parlamente obavy pred negatívnymi dopadmi zákazu spaľovacích motorov po roku 2035.

Automobilový priemysel je chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky, je to otázka národnej strategickej dôležitosti. S podielom 10 percent na HDP a 44 percent na exporte považujeme zákaz predaja nových automobilov so spaľovacími motormi v EÚ od roku 2035 za nerealistický. Vážne by to ohrozilo celý európsky automobilový priemysel,“ dodal predseda parlamentu.


Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka europarlamentu Metsolová navštívi Slovensko, stretnúť by sa mala s poslancami aj študentmi © SITA Všetky práva vyhradené.

klimatická politika Predseda parlamentu Predsedníčka Európskeho parlamentu REPowerEU
