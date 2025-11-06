|
Štvrtok 6.11.2025
Meniny má Renáta
|Denník - Správy
06. novembra 2025
Migaľovo ministerstvo zachránilo 750 miliónov eur z eurofondov, ktorým by inak hrozilo prepadnutie
Vďaka práci rezortu investícií sa podarí zachrániť približne 750 miliónov eur z eurofondov, ktorým by hrozilo prepadnutie. Ako informovalo
6.11.2025 (SITA.sk) - Vďaka práci rezortu investícií sa podarí zachrániť približne 750 miliónov eur z eurofondov, ktorým by hrozilo prepadnutie. Ako informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, Slovensko dosiahlo ďalší významný úspech v oblasti čerpania európskych zdrojov, spomínaných 750 miliónov eur ostane na Slovensku a budú presmerované na nové priority.
Pôjde napríklad o zvýšenie konkurencieschopnosti, dostupné bývanie, energetickú transformáciu, ale aj investície do infraštruktúry dvojakého použitia, civilnej ochrany či vodozádržných opatrení.
„Od môjho nástupu na ministerstvo som povedal, že urobím všetko pre to, aby Slovensko dokázalo vyčerpať komplet všetky eurofondy. Dnes môžeme povedať, že sa nám to darí napĺňať. Uznesením vlády sa nám podarí zachrániť 750 miliónov eur, ktoré by sme inak museli vracať do Bruselu. Ďakujem všetkým kolegom vo vláde, samosprávam, mestám a obciam, ktoré prispeli k tomuto úspechu. Nebolo to jednoduché, ale podarilo sa nám to,“ vyjadril sa minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD).
Migaľ tiež verí, že zrýchlené čerpanie umožní, aby mohli byť všetky európske peniaze využité na rozvoj Slovenska a skvalitňovanie života ľudí vo všetkých regiónoch. „Hroziaca trvalá strata finančných prostriedkov z fondov EÚ je výsledkom neskorého schválenia Programu Slovensko a tým pádom oneskoreného začiatku implementácie programu. Prvé výzvy boli vyhlasované až v polovici roka 2023,“ tvrdí s tým, že od jeho nástupu do úradu sa čerpanie viac ako zdvojnásobilo.
Termíny sú však podľa jeho slov neúprosné a bez revízie by dané prostriedky museli vrátiť do Bruselu. Revízia fondov podľa šéfa rezortu investícií pomôže aj pri téme energopomoci. „Vďaka rámcu, ktorý sme dnes schválili, dokážeme nájsť úspory v štátnom rozpočte vo výške 420 miliónov eur, z ktorých sa vykryje zvýšenie cien energií zo štátneho rozpočtu,“ ozrejmil Michaľ.
Ako rezort investícií priblížil, je potrebné, aby túto zmenu Programu Slovensko ešte prerokovali a následne schválili na Monitorovacom výbore Programu Slovensko. Do konca tohto roka musí byť predložená EK.
„Týmto získame dodatočné benefity, ako je napríklad predĺženie obdobia oprávnenosti výdavkov o jeden rok a eliminovanie možnej trvalej straty cca 750 mil. eur z fondov v roku 2026. Pre ilustráciu, za zachránenú sumu by sa dalo zmodernizovať približne 400 škôl po celom Slovensku,“ vysvetľuje ministerstvo.
Doplnilo, že dodatočný čas na čerpanie aj presmerovanie peňazí na aktuálne potreby Slovenska sa podarí získať vďaka revízii programu v celkovej výške 1,25 miliardy eur. Schválenie EK pre Slovensko otvorí nové možnosti pre financovanie priorít, reflektujúcich súčasné výzvy, ako sú napríklad energetická bezpečnosť či moderné bývanie a lepšia pripravenosť krajiny na krízové situácie.
Vláda zriadila novú pracovnú skupinu pre prípravu nového programového obdobia čerpania eurofondov, zastrešovať ju bude práve MIRRI SR. „Budeme zodpovední za to, aby nové programové obdobie reflektovalo priority Slovenska a bolo nastavené tak, aby sme dokázali všetky dostupné prostriedky využiť efektívne a v prospech občanov,“ uzavrel Migaľ.
