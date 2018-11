Predsedníčka NS SR D.Švecová nevylúčila kandidatúru na ústavnú sudkyňu

Na archívnej snímke predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) - Na Najvyššom súde (NS) SR sú kvalitní sudcovia, ktorí by boli schopní zastávať aj funkciu ústavného sudcu. Myslí si to predsedníčka NS SR Daniela Švecová. Nevylúčila ani možnosť svojej kandidatúry na tento post.povedala Švecová po utorkovom stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom. Favoritov z Najvyššieho súdu na tento post má, ale ich mená a počet zatiaľ nekonkretizovala. Na NS sú podľa nej kvalitní sudcovia, veľmi dobre rozhodujúci, ktorí by spĺňali potrebné požiadavky na tento post. Myslí si, že sa do februára stihne vybrať dostatočný počet kandidátov.Prezident sa v tejto súvislosti v utorok stretol tiež s predsedníčkou Súdnej rady SR Lenkou Praženkovou. Minulý týždeň sa stretol aj so zástupcami právnických komôr i dekanmi právnických fakúlt. Dekani sa zhodli s prezidentom na tom, že na Slovensku máme dostatok vyzretých osobností na posty ústavných sudcov.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z 13 ústavných sudcov. Úlohou parlamentu bude zvoliť dvojnásobný počet kandidátov na ústavných sudcov v porovnaní s tým, koľko je voľných miest. Samotných sudcov si potom vyberie hlava štátu. Poslanci tak musia predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi 18 mien.