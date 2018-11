Prieskum: Slovenské firmy zrealizovali prvé kroky ku Industry 4.0

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 20. novembra (TASR) - Počet firiem, ktoré sa pre potrebu zmien zaktivizovali, aby zrealizovali prvé kroky ku konceptu inovácií v priemysle Industry 4.0, sa zvýšil na 31 % oproti 15 % v minulom roku. Sú to najmä firmy so slovenským kapitálom. Tretina podnikov má stratégiu konceptu a medzi týmito firmami prevažujú firmy so zahraničným kapitálom. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o prístupe podnikov na Slovensku, ktorý v utorok predstavila platforma Industry 4UM. Uskutočnila ho od polovice augusta do polovice septembra 2018 na vzorke 73 respondentov. Medzi nimi boli veľké firmy (47 %), stredné (26 %) a malé firmy (27 %).Stratégiu Industry 4.0 plní 14 % podnikov, aplikovať ju začína 5 %, vlastnú stratégiu pripravuje 14 %, s prvými pokusmi začalo 31 %, zatiaľ nezačalo 11 % a zhromažďovať informácie začalo 25 % firiem, konštatoval člen Industry4UM Martin Morháč a zároveň zdôraznil úlohu manažmentu najmä v slovenských firmách a zabudovanie Industry 4.0 do vzdelávania na školách.Podľa platformy je jedným z dôležitých zistení, že 60 % podnikov potvrdilo, že má dostatok potrebných informácií a znalostí, aby urobilo ďalšie kroky.povedal Morháč. Podľa neho je medzi malými a strednými podnikmi však pomerne vysoká neistota v otázkach, čo si zavedenie koncepciu naozaj vyžaduje.Generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií rezortu hospodárstva Miriam Letašiová uviedla, že vládny Akčný plán budovania inteligentného priemyslu SR z októbra 2018 reaguje na implementáciu konceptu.povedala s tým, že chcú ďalej zaviesť mechanizmy, aby motivovali súkromný sektor investovať do vzdelávania. Generálna riaditeľka avizovala, že vznikne webová stránka, kde budú nielen informácie o inteligentnom priemysle, ale aj odpočet plnenia úloh z akčného plánu. „Akčný plán je vytvorený do roku 2020, chceme vytvoriť dynamické prostredie, aby sa mohol v SR uplatniť inteligentný priemysel,“ konštatovala Letašiová.Z firiem zúčastnených na prieskume bolo 47 % so slovenským kapitálom a 51 % so zahraničným kapitálom. Najväčší podiel mali strojársky a automobilový priemysel (56 %), elektrotechnický a elektronický priemysel (5 %), chemický s farmaceutický priemysel a sklárstvo (7 %) a ostatné odvetvia 32 %, uviedol analytik Industry4UM Martin Jesný.