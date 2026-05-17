Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Predsedníčka Pirátskej strany Šubová bude kandidovať na primátorku Bratislavy
Zuzana Šubová v minulosti pôsobila aj ako riaditeľka protikorupčnej sekcie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. O post primátorky Bratislavy sa chce uchádzať aj predsedníčka
17.5.2026 (SITA.sk) - Zuzana Šubová v minulosti pôsobila aj ako riaditeľka protikorupčnej sekcie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
O post primátorky Bratislavy sa chce uchádzať aj predsedníčka Pirátskej strany – Slovensko Zuzana Šubová. Svoju kandidatúru oficiálne oznámi na nedeľňajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Šubová avizovala, že predstaví dôvody svojej kandidatúry, základné priority pre rozvoj hlavného mesta aj víziu „profesionálneho, transparentného a odborného riadenia Bratislavy“.
Zuzana Šubová je ekonómka a politička, ktorá od roku 2023 vedie mimoparlamentnú Pirátsku stranu – Slovensko. V minulosti pôsobila ako riaditeľka protikorupčnej sekcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a tiež ako podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR. Dlhodobo vystupuje proti korupcii a klientelizmu a sama sa označuje za oznamovateľku závažnej protispoločenskej činnosti vo verejnej správe. Spolupracuje s mimoparlamentnou stranou Demokrati.
V komunálnej politike už pôsobila ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva v bratislavskom Devíne, kam bola zvolená v roku 2018 za stranu SPOLU. Neskôr vstúpila do SaS, z ktorej odišla v roku 2020 po pôsobení vo funkcií podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv.
Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka Pirátskej strany Šubová bude kandidovať na primátorku Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka Pirátskej strany Šubová bude kandidovať na primátorku Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.
