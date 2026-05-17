Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gizela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. mája 2026

Predsedníčka Pirátskej strany Šubová bude kandidovať na primátorku Bratislavy


Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Bratislavy

Zuzana Šubová v minulosti pôsobila aj ako riaditeľka protikorupčnej sekcie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. O post primátorky Bratislavy sa chce uchádzať aj predsedníčka



Zdieľať
6470748d23b6e624402184 676x451 17.5.2026 (SITA.sk) - Zuzana Šubová v minulosti pôsobila aj ako riaditeľka protikorupčnej sekcie Pôdohospodárskej platobnej agentúry.


O post primátorky Bratislavy sa chce uchádzať aj predsedníčka Pirátskej strany – Slovensko Zuzana Šubová. Svoju kandidatúru oficiálne oznámi na nedeľňajšej tlačovej konferencii v Bratislave. Šubová avizovala, že predstaví dôvody svojej kandidatúry, základné priority pre rozvoj hlavného mesta aj víziu „profesionálneho, transparentného a odborného riadenia Bratislavy“.

Zuzana Šubová je ekonómka a politička, ktorá od roku 2023 vedie mimoparlamentnú Pirátsku stranu – Slovensko. V minulosti pôsobila ako riaditeľka protikorupčnej sekcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a tiež ako podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv SR. Dlhodobo vystupuje proti korupcii a klientelizmu a sama sa označuje za oznamovateľku závažnej protispoločenskej činnosti vo verejnej správe. Spolupracuje s mimoparlamentnou stranou Demokrati.

V komunálnej politike už pôsobila ako poslankyňa miestneho zastupiteľstva v bratislavskom Devíne, kam bola zvolená v roku 2018 za stranu SPOLU. Neskôr vstúpila do SaS, z ktorej odišla v roku 2020 po pôsobení vo funkcií podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv.


Zdroj: SITA.sk - Predsedníčka Pirátskej strany Šubová bude kandidovať na primátorku Bratislavy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidatúra Komunálne voľby 2026 na Slovensku Primátor Bratislavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ruské vojenské velenie presviedča Putina, že Donbas padne do jesene
<< predchádzajúci článok
Advokáti obvinení z korupcie sa postavia pred súd, ŠTS vytýčil štyri termíny

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 