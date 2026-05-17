Nedeľa 17.5.2026
Meniny má Gizela
17. mája 2026
Advokáti obvinení z korupcie sa postavia pred súd, ŠTS vytýčil štyri termíny
Príslušníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry ešte v roku 2023 vykonali policajnú akciu, v rámci ktorej boli advokáti zadržaní. Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný ...
17.5.2026 (SITA.sk) - Príslušníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry ešte v roku 2023 vykonali policajnú akciu, v rámci ktorej boli advokáti zadržaní.
Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorí sú stíhaní pre trestný čin nepriamej korupcie formou účastníctva, by sa vo štvrtok 21. mája mali postaviť pred súd. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní Špecializovaného trestného súdu, ktorý vo veci vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici spolu štyri termíny hlavného pojednávania na máj a jún.
Príslušníci bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ešte koncom septembra 2023 vykonali policajnú akciu s krycím názvom „Corrumpere 2“, v rámci ktorej boli zadržaní advokáti Alexander F. a Peter J.
„Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom ‚Médiá‘ vyšetrovanej na NAKA v rokoch 2017 až 2021,“ uviedla vtedy polícia. Orgány činné v trestnom konaní navrhli obvinených stíhať väzobne, súdy sa však s návrhom nestotožnili.
Alexandrovi F. súd už v auguste 2022 uložil v inom prípade za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov podmienečný trest. Samosudca Špecializovaného trestného súdu za totiž uznal vinného zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy. V tejto súvislosti mu uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu štyroch rokov.
Zdroj: SITA.sk - Advokáti obvinení z korupcie sa postavia pred súd, ŠTS vytýčil štyri termíny © SITA Všetky práva vyhradené.
