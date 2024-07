Predsedníčkou Európskej komisie sa opäť stala Ursula von der Leyenová. Sľúbila, že bude silným lídrom v čase kríz a polarizácie

18.7.2024 (SITA.sk) - Členovia Európskeho parlamentu vo štvrtok opätovne zvolili do funkcie predsedníčky Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú . Jej znovuzvolenie na ďalšie päťročné funkčné obdobie tak zabezpečuje kontinuitu na čele výkonného orgánu Európskej únie v čase, v ktorom zápasí so sériou kríz, vrátane vojny na Ukrajine, zmeny klímy a migrácie.Za nemeckú kresťanskú demokratku hlasovala väčšina 720-členného parlamentu po tom, ako predniesla prejav, v ktorom sľúbila, že bude silným lídrom v čase kríz a polarizácie.„Nikdy nedovolím, aby extrémna polarizácia našich spoločností bola akceptovaná. Nikdy nebudem akceptovať ničenie nášho európskeho spôsobu života demagógmi a extrémistami,“ povedala Von der Leyenová.Počas ostatných piatich rokov Von der Leyenová navigovala blok cez sériu kríz, vrátane odchodu Veľkej Británie z Európskej Únie, pandémie COVID-19 a ruskej invázie na Ukrajinu. Presadila tiež Európsku zelenú dohodu , ktorej cieľom je dosiahnuť klimatickú neutrálnosť EÚ do roku 2050.