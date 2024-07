Kaliňák podpísal projekt na výrobu hlavní v dubnickej zbrojovke, vláda sa tak rozhodla pre konflikt na Ukrajine (video+foto)

Nová technológia v spoločnosti ZTS Špeciál

Odborník na delostrelecké systémy

Rozšírenie výroby

18.7.2024 (SITA.sk) - Viacero zámerov na modernizáciu a posilnenie obranného priemyslu na Slovensku predstavili vo štvrtok minister obrany Robert Kaliňák s riaditeľom ZTS Špeciál , a.s. Miroslavom Simom na tlačovej besede v Dubnici nad Váhom. Vláda SR sa tak rozhodla v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ale aj na základe prehodnotenia priorít mnohých štátov, ktoré sa rozhodli viac investovať do svojej vlastnej obrany.„Aj z toho dôvodu sme stanovili, že podpora musí byť masívna,“ povedal na úvod tlačovej besedy minister. Ako Kaliňák dodal, ešte pred koncom roka 2023 vyčlenili 100 miliónov eur na zvýšenie základného imania spoločnosti DMD GROUP, a.s., ktorá sa stará o štyri základné spoločnosti, tvoriace základ štátnej podpory v rámci obranného priemyslu.„Pre každú z nich pripravujeme osobitný program, ktorý bude znamenať jej ďalší rozvoj a garanciu trvalých pracovných miest,“ povedal minister s tým, že cieľom je vrátiť život do oblastí, ktoré boli na vrchole v zbrojárskom priemysle.„Dnes tu stojíme pred prvým článkom z reťaze novej technológie, ktorá príde aj do spoločnosti ZTS Špeciál, špecializujúcej sa na výrobu delostreleckých systémov a na výrobu hlavní,“ doplnil Kaliňák.Minister obrany informoval o schválení projektu vo výške 10 miliónov eur, ktorý bude znamenať kompletnú obnovu technológií na výrobu 100 až 155 milimetrových hlavní v spoločnosti ZTS Špeciál, a.s., čo so sebou prinesie aj nové pracovné miesta.Podľa Kaliňáka v prvom kroku pôjde o obnovu celej technologickej linky. Spoločne s riaditeľom spoločnosti Miroslavom Simom slávnostne prestrihli stuhu na stroji určenom na obrábanie hlavní, ktorý má možnosť obrábať hlavne až do dĺžky 10 metrov.„O výrobky slovenského obranného priemyslu je mimoriadny záujem,“ povedal Kaliňák a dodal, že Slovensko je odborníkom na delostrelecké systémy. V tejto súvislosti požiadali aj NATO o to, aby jednou z priorít bolo, že sa budeme uchádzať o centrum excelentnosti a nepriamu palebnú podporu, teda delostrelectvo.„Aj z toho dôvodu chceme rozširovať výrobu vo všetkých podnikoch, ktoré spadajú pod ministerstvo obrany,“ doplnil. Minister obrany spomenul aj zámer rozšírenia výroby v LOT Trenčín, kde budú hlavné úlohy pre servis a opravu stíhacích lietadiel F-16, a to nielen pre Slovensko.Aktuálne sa diskutuje aj so zahraničnými firmami. Kaliňák tiež spomenul záujem vytvorenia spoločného podniku na opravu a servis vrtuľníkov Black Hawk, čo by mohlo byť aj lákadlom pre mladých ľudí k štúdiu na škole, ktorá je súčasťou areálu LOT Trenčín.