Predsedníčkou predstavenstva Bratislava Tourist Board sa stala Nina Erneker

Jednou z úloh BTB v nadchádzajúcom roku bude dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a zastabilizovať organizáciu tak, aby časom vznikali rezervy využiteľné na jej rast. "Plánov je veľa, no so zdrojmi musíme zaobchádzať zatiaľ opatrne. Destinačný marketing a manažment je úžasný nástroj, kde súčtom 1 + 1 môžete dostať aj viac ako 2. Potrebujeme naštartovať synergie a zamyslieť sa aj nad spoločnou komunikáciou smerom do zahraničia," hovorí Nina Erneker, novozvolená predsedníčka predstavenstva BTB. Bratislava je podľa nej stále pomerne neobjavenou destináciou a v porovnaní s okolitými krajinami má menej prichádzajúcich turistov. Príležitosťou pre Bratislavu je podľa jej slov mimosezóna a postupné zavádzanie koncepčných riešení.Na miesto výkonného riaditeľa BTB nastúpil Lukáš Pucovský, ktorý má bohaté skúsenosti z oblasti marketingu a komunikácie. "Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že sa podarilo vybrať kompaktný tím, ktorý sa bude navzájom dopĺňať," hodnotí Nina Erneker a dodáva: "Verím preto, že sa nám spoločne podarí presadiť zmeny v riadení, jednou z nich je napríklad digitalizácia interných procesov, ktorá by nám mala pomôcť zefektívniť a sprehľadniť systém práce a uvoľniť ruky na kreatívu."V súčasnosti má Bratislava Tourist Board 70 členov z oblasti hotelierstva, MICE, cestovných kancelárií, a tiež dopravy, kultúry a voľného času. Organizácia rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektora v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave.Nina Erneker je predsedníčkou predstavenstva BTB od septembra 2024. V organizácii už pracovala v minulosti, kde riadila aktivity Bratislava Convention Bureau. Kongresovému cestovnému ruchu a eventom sa venuje viac ako 20 rokov. Organizovala biznisové, protokolárne, športové i konferenčné podujatia od 20 do 5000 hostí.