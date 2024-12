Prvýkrát viac ako polovica Poliakov sa domnieva, že Ukrajina by mala rokovať o mieri s Ruskom aj za cenu straty územia

17.12.2024 (SITA.sk) - Prvýkrát viac ako polovica poľských občanov podporuje myšlienku, že vojna na Ukrajine musí byť ukončená, aj keby sa Ukrajina musela vzdať časti svojho územia. Vyplýva to z prieskumu Poľského centra pre výskum verejnej mienky (CBOS), o ktorom informuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Poľský rozhlas.Mier aj za cenu straty územia je akceptovateľný podľa 55 % opýtaných Poliakov. V septembri 2024 takýto názor malo 39 % poľských respondentov a v apríli 2022 len 26 % oslovených Poliakov. Len 31 % poľských respondentov sa teraz domnieva, že Ukrajina by mala pokračovať v boji a nerobiť Rusku územné ústupky. V septembri 2024 to bolo 46 % a v apríli 2022 až 59 % poľských respondentov.„Mierové rozhovory“ medzi Ukrajinou a Ruskom podporujú hlavne Poliaci vo veku 18 až 24 rokov, obyvatelia malých miest, menej vzdelaní ľudia, ľudia so zlou finančnou situáciou, veriaci a ľudia s pravicovými názormi, dodáva CBOS.