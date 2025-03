Predsedom parlamentu sa stal R. Raši, v tajnej voľbe získal 79 hlasov

26.3.2025 (SITA.sk) - Predsedom Národnej rady (NR) SR sa v stredu stal podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. V tajnej voľbe získal hlas od všetkých 79 poslancov, ktorí boli prítomní na hlasovaní. Na zvolenie potreboval získať aspoň 76 hlasov. Výsledok voľby vyhlásil v pléne podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) a Rašimu k získaniu funkcie zablahoželal.

Funkcia predsedu parlamentu bola neobsadená od apríla 2024, keď vtedajší šéf parlamentu Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Riadením NR SR bol poverený Žiga.



Post predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu-SD. Voľba sa mesiace odkladala, keďže v koalícii nebola úplná dohoda na podpore jedného kandidáta.



Raši sa do parlamentu vrátil po odchode z čela ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vo funkcii ho nahradil Samuel Migaľ (nezávislý).

Premiér Robert Fico (Smer) povedal, že voľba Rašiho za predsedu parlamentu je zavŕšením stabilizácie vládnej koalície. „Je najlepšou odpoveďou, že vládna koalícia sa vracia do pôvodných koľají,“ vyhlásil s tým, že Rašiho „šarm“ a „odľahčenie situácie“ mu spolu so skúsenosťami z exekutívy pomôžu novú funkciu zvládnuť.

Predseda SNS Andrej Danko si vo svojom krátkom príhovore zaspomínal aj na zosnulého predsedu parlamentu Pavla Pašku zo Smeru, ktorého označil za najlepšieho predsedu Národnej rady. „Keď som mu podal ruku v roku 2006 ako predseda ústrednej volebnej komisie, cítil som zimomriavky. Ani vo sne mi nenapadlo, že raz budem predsedom Národnej rady. Stalo sa v roku 2016. Teba beriem ako jeho priateľa aj politické dieťa,“ obrátil sa k Rašimu.

„Prajem ti, aby v tom, čo Paľo nenaplnil, v tom, čo sa nepodarilo mne – a žiada si to -, pokračoval, aby si bol minimálne takým dobrým predsedom, ako bol náš Pavol Paška.“

Richard Raši sa narodil 2. apríla 1971 v Košiciach. V roku 1995 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. V roku 1998 získal špecializáciu v odbore chirurgia a v roku 2004 v odbore úrazová chirurgia. Absolvoval niekoľko odborných stáží vo Francúzsku, vo Švajčiarsku, v Spojených štátoch amerických a vo Švédsku.



Po skončení vysokej školy pracoval deväť rokov (1995 - 2004) na Klinike úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, kde pôsobil (2004 - 2007) aj ako námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť. V rokoch 2007 až 2008 bol riaditeľom Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.



Post ministra zdravotníctva vo vláde Roberta Fica zastával od 3. júna 2008 do 8. júla 2010. Po víťazstve v novembrových komunálnych voľbách v roku 2010 zasadol v decembri na nasledujúcich osem rokov do kresla primátora Košíc, v ktorom zotrval do marca 2018.



Poslancom Národnej rady (NR) SR sa stal prvýkrát po júnových parlamentných voľbách v roku 2010, keď kandidoval za Smer-SD. Poslanecký mandát obhájil aj v rokoch 2012, 2016, 2020 a 2023.



V roku 2017 neúspešne kandidoval v novembrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov na post predsedu Košického samosprávneho kraja. Súboj s Rastislavom Trnkom prehral tesne o 875 hlasov.



Začiatkom decembra 2017 zvolili delegáti celoslovenského snemu Smeru-SD v Martine Richarda Rašiho za podpredsedu strany, ktorý na tomto poste nahradil Mareka Maďariča. Získal 339 hlasov z celkovo odovzdaných 366 hlasovacích lístkov.



Od 22. marca 2018 do 20. marca 2020 vymenil miesto v parlamente za miesto v exekutíve. V kabinete Petra Pellegriniho bol podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu.



Vo februárových parlamentných voľbách v roku 2020 úspešne kandidoval za Smer-SD, ale už po necelých štyroch mesiacoch (17. júna) na spoločnej tlačovej konferencii spolu s ďalšími desiatimi poslancami NR SR za Smer-SD oznámil, že sa pridal k projektu Petra Pellegriniho so zámerom vytvoriť novú stranu Hlas-SD. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo nový politický subjekt 11. septembra 2020. Ustanovujúci snem strany Hlas-SD sa pre pandémiu koronavírusu konal 28. novembra 2020 cez telekonferenčné hovory, jeho delegáti zvolili Richarda Rašiho za podpredsedu strany.



V rokoch 2020 až 2023 pôsobil v Národnej rade SR ako predseda Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a člen zdravotníckeho výboru. Od 25. októbra 2023 do 19. marca 2025 zastával vo vláde Roberta Fica post ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.



Richard Raši je ženatý, má tri dcéry.