Prezident Pellegrini: Musíme urobiť maximum, aby sme zastavili šírenie slintačky

Slovensko musí urobiť maximum pre to, aby sa zastavilo šírenie nákazy slintačky a krívačky do ďalších chovov dobytka. Na stredajšom brífingu po rokovaní s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (Smer-SD) na to upozornil prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zároveň vyzval na rešpektovanie pokynov štátnej správy. Takáč potvrdil, že na Slovensku zatiaľ evidujeme stále iba štyri ohniská nákazy, no ďalšie pribudlo v susednom Maďarsku.





„Ak budeme prejavovať nesúhlas alebo odpor, neposlušnosť k týmto opatreniam, škodíme sami sebe, pretože v takomto prípade umožníme, aby sa vírus dostal aj na iné územia Slovenska,“ povedal prezident. To by podľa neho malo katastrofálne dôsledky.Pellegrini dodal, že súhlasí s rozhodnutím vlády vyhlásiť mimoriadnu situáciu na celom území Slovenska. To podľa neho umožní, aby sa všetky bezpečnostné zložky mohli spolu efektívnejšie koordinovať. Pozitívne vníma aj to, že Hasičský a záchranný zbor bude pravdepodobne môcť použiť špeciálne kontajnery, ktoré boli zakúpené na prevoz chemických látok z Chemko Strážske. „To sú kontajnery, ktoré keď dokážu hermeticky prevážať nebezpečné chemické látky, pravdepodobne budú môcť byť použité aj na prevoz a transport týchto uhynutých uhynutých zvierat,“ priblížil prezident.Takáč vyzval poľnohospodárov, aby toto vírusové ochorenie nepodceňovali a neusilovali sa presadiť predčasné uvoľnenie opatrení. „Ešte nie sme v tej situácii, aby sme uvoľňovali kompletne všetko v rámci iných častí Slovenskej republiky,“ upozornil Takáč. Situácia si podľa neho vyžiada ďalšie obmedzenia, ako napríklad už avizované zatvorenie malých hraničných priechodov s Maďarskom.Minister priblížil, že v stredu by mala byť ukončená likvidácia zvierat na najväčšej nakazenej farme a začne sa likvidácia zvierat v ďalších troch chovoch. Ubezpečil, že obyvatelia sa nemusia obávať negatívneho vplyvu zakopávania kadáverov do zemi, keďže vo vybraných lokalitách nehrozí kontaminácia podzemných vôd.