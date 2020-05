Predsedom súdnej rady nemusí byť podľa Kolíkovej sudca, odchod Praženkovej navrhlo šesť členov

Zloženie súdnej rady sa zmenilo

Jankovskú nominovala na ústavný súd

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Nie je nevyhnutné, aby post predsedu Súdnej rady SR zastával výlučne sudca alebo sudkyňa. Po stredajšom rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ( Za ľudí ). Podľa nej bude prvoradé, aby v budúcnosti na čele súdnej rady stála osoba, ktorá prinavráti dôveru ľudí v spravodlivosť a nezávislosť justície.„Vzhľadom na to, že sa zmenilo zloženie súdnej rady, nech by bol jej predsedom ktokoľvek, asi by čelil otázke, či vzhľadom na nové zloženie má vlastne podporu jej väčšiny,“ povedala Kolíková.Šéfka rezortu spravodlivosti je presvedčená, že súčasná predsedníčka súdnej rady Lenka Praženková by mala sama zvážiť, ako sa so vzniknutou situáciu vysporiada, a to aj bez ohľadu na to, či sú splnené dôvody na jej prípadné odvolanie.Praženkovú z postu predsedníčky súdnej rady navrhlo odvolať šesť jej členov, podľa ktorých by Praženkovej zotrvaním vo funkcii bola vážne ohrozená dôveryhodnosť a dobrá povesť súdnictva.Odvolať ju chcú aj preto, lebo podľa nich opakovane porušuje svoje povinnosti.Medzi členmi súdnej rady rezonuje najmä fakt, že Praženková v minulosti nominovala na post ústavnej sudkyne bývalú štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú, ktorá je v súčasnosti obvinená zo spáchania trestných činov korupcie a podplácania.„Aj keď takýto dôvod samotný nie je medzi dôvodmi na odvolanie, každý štatutár v takejto funkcii by čelil otázke, ako bude táto inštitúcia fungovať naďalej z hľadiska efektívnosti, komunikácie, riadneho chodu a všetkého, čo s tým súvisí,“ dodala Kolíková.