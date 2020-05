Boj proti dezinformáciám berie Twitter vážne, začal označovať nepravdivé tvrdenia v Trumpových príspevkoch

Dezinformácie označujú výkričníkom

27.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter po prvý raz označila príspevky amerického prezidenta Donalda Trumpa varovaním, že je potrebné overiť si ich pravdivosť. Problematické boli dva tweety, v ktorých spochybnil dôveryhodnosť volieb prostredníctvom pošty a uviedol, že povedie k zmanipulovaniu volieb. Twitter ich označil varovaním na základe svojich nových pravidiel o dezinformáciách.Pod predmetnými Trumpovými tweetmi sa objavuje modrý výkričník, ktorý používateľom radí, aby si pozreli fakty o korešpondenčnom hlasovaní.Po zakliknutí na odkaz sa im otvorí stránka, ktorá tvrdí, že Trumpove vyhlásenia o hlasovaní prostredníctvom pošty sú "nepodložené", pričom cituje správy o danej veci z rôznych zdrojov vrátane televízie CNN či denníka The Washington Post.Po tomto vysvetlení nasleduje sekcia "Čo potrebujete vedieť", kde Twitter falošné tvrdenia amerického prezidenta uviedol na pravú mieru.Značky pod prezidentovými príspevkami sa nezaobišli bez Trumpovej reakcie. Twitter na platforme obvinil z toho, že zasahuje do amerických prezidentských volieb a potlačuje slobodu prejavu, čo ako prezident "nedovolí, aby sa stalo".Kritický bol aj šéf Trumpovej kampane Brad Parscale, ktorý v tweete napísal, že spolupráca so "zaujatými overovačmi faktov falošných správ" je len manéver, ako prepožičať "falošnú kredibilitu očividným politickým taktikám Twitteru".Twitter sa zaviazal, že bude upozorňovať na falošné a zavádzajúce informácie na jeho platforme, v prípade riešenia tweetov Donalda Trumpa bol však pomalší, poukazuje spravodajský portál BBC.Spomínané korešpondenčné hlasovanie v prezidentských voľbách, ktoré sú naplánované na 3. novembra, sa čoraz viac skloňuje v dôsledku pandémie nového koronavírusu.Nedávny prieskum verejnej mienky, ktorý vykonalo Pew Research Center, ukázal, že 66 percent Američanov by počas pandémie radšej nevolilo vo volebných miestnostiach.