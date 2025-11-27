|
Štvrtok 27.11.2025
27. novembra 2025
Predstavitelia členských štátov EÚ rokovali o mierovom pláne pre Ukrajinu, Slovensko ho podporilo
Predstavitelia členských štátov Európskej únie rokovali v stredu na neformálnej videokonferencii o pláne pre mier na Ukrajine. Ministra zahraničných vecí a európskych ...
27.11.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia členských štátov Európskej únie rokovali v stredu na neformálnej videokonferencii o pláne pre mier na Ukrajine. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) na nej zastupoval štátny tajomník Marek Eštok.
Mimoriadne rokovanie zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v nadväznosti na intenzívnu sériu diskusií o mierovom pláne v súvislosti s vojnou na Ukrajine, o ktorom sa v rôznych formátoch rokovalo počas ostatných dní. Štátny tajomník Eštok vyjadril v mene Slovenska podporu tomuto mierovému plánu.
„V tejto chvíli je kľúčové, aby sme spoločne ako Únia podporili snahy americkej administratívy Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine a aktívne sa zapojili do prípravy a priebehu rokovaní. O budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodnúť bez Ukrajiny," zdôraznil.
Štátny tajomník slovenskej diplomacie vyzdvihol zásadný význam dialógu, ktorý vláda dlhodobo presadzuje ako cestu k dosiahnutiu mieru.
Informoval tiež o pokračujúcej humanitárnej pomoci, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine osobitne v oblasti energetiky a ktorá pomáha prekonať obyvateľom nášho východného suseda zložité zimné obdobie.
Členské štáty na rokovaní jednomyseľne podporili úsilie americkej administratívy ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň vyjadrili pripravenosť Európskej únie zohrávať v tomto procese aktívnu a konštruktívnu úlohu. V diskusii hovorili aj o konkrétnych možnostiach jeho podpory.
