 24hod.sk    Z domova

27. novembra 2025

Predstavitelia členských štátov EÚ rokovali o mierovom pláne pre Ukrajinu, Slovensko ho podporilo


Predstavitelia členských štátov Európskej únie rokovali v stredu na neformálnej videokonferencii o pláne pre mier na Ukrajine. Ministra zahraničných vecí a európskych ...



Zdieľať
67f3e62a8dda1540902032 676x451 27.11.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia členských štátov Európskej únie rokovali v stredu na neformálnej videokonferencii o pláne pre mier na Ukrajine. Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) na nej zastupoval štátny tajomník Marek Eštok.

Slovensko vyjadrilo podporu mierovému plánu


Mimoriadne rokovanie zvolala vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v nadväznosti na intenzívnu sériu diskusií o mierovom pláne v súvislosti s vojnou na Ukrajine, o ktorom sa v rôznych formátoch rokovalo počas ostatných dní. Štátny tajomník Eštok vyjadril v mene Slovenska podporu tomuto mierovému plánu.

V tejto chvíli je kľúčové, aby sme spoločne ako Únia podporili snahy americkej administratívy Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine a aktívne sa zapojili do prípravy a priebehu rokovaní. O budúcnosti Ukrajiny sa nemôže rozhodnúť bez Ukrajiny," zdôraznil.

Humanitárna pomoc pokračuje


Štátny tajomník slovenskej diplomacie vyzdvihol zásadný význam dialógu, ktorý vláda dlhodobo presadzuje ako cestu k dosiahnutiu mieru.

Informoval tiež o pokračujúcej humanitárnej pomoci, ktorú Slovensko poskytuje Ukrajine osobitne v oblasti energetiky a ktorá pomáha prekonať obyvateľom nášho východného suseda zložité zimné obdobie.

Členské štáty na rokovaní jednomyseľne podporili úsilie americkej administratívy ukončiť vojnu na Ukrajine. Zároveň vyjadrili pripravenosť Európskej únie zohrávať v tomto procese aktívnu a konštruktívnu úlohu. V diskusii hovorili aj o konkrétnych možnostiach jeho podpory.


Zdroj: SITA.sk - Predstavitelia členských štátov EÚ rokovali o mierovom pláne pre Ukrajinu, Slovensko ho podporilo © SITA Všetky práva vyhradené.

