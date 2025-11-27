Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. novembra 2025

Hasiči zasahovali pri požiari rodinného domu v Rakúsoch, zásah ukončili po takmer štyroch hodinách


Hasiči v noci zasahovali pri požiari rodinného domu v osade v obci Rakúsy v Kežmarskom okrese. Ako informoval agentúru SITA operačný dôstojník



536272096_122134925234730230_7764559499470963807_n 676x507 27.11.2025 (SITA.sk) - Hasiči v noci zasahovali pri požiari rodinného domu v osade v obci Rakúsy v Kežmarskom okrese. Ako informoval agentúru SITA operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, pri požiari sa nikto nezranil.


Zásah ukončili hasiči po takmer štyroch hodinách. Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania, predbežná škoda bola vyčíslená na 60-tisíc eur.

Požiar bol nahlásený krátko pred polnocou. Na mieste zasahovalo päť hasičov z kežmarskej stanice a sedem dobrovoľných hasičov z Rakús a Spišskej Belej dokopy so štyrmi kusmi techniky.

„V tesnej blízkosti boli ďalšie dve stavby. Pri požiari bol nasadený C prúd,“ popísal operačný dôstojník. Priestory boli monitorované termokamerou, po likvidácii a záverečnom prieskume hasiči ukončili zásah krátko pred pol štvrtou ráno.


Zdroj: SITA.sk - Hasiči zasahovali pri požiari rodinného domu v Rakúsoch, zásah ukončili po takmer štyroch hodinách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Kežmarok Požiar Požiar rodinného domu Rodinný dom
