Predstavitelia Fínska, Švédska a Turecka sa stretnú v Bruseli, dôvodom je opäť ich vstup do NATO

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v stredu oznámil, že zvoláva stretnutie vysokopostavených predstaviteľov Fínska, Švédska a Turecka v snahe prekonať námietky Ankary voči vstupu severských krajín do vojenskej aliancie.

Rokovania sa uskutočnia o pár dní v Bruseli, povedal Jens Stoltenberg novinárom vo Washingtone, kde sa stretol s americkým ministrom zahraničia Antonym Blinkenom

1.6.2022 (Webnoviny.sk) -„Som presvedčený, že nájdeme cestu vpred,“ vyhlásil tiež Stoltenberg. Vyriešiť otázku tureckej blokády členstva Fínska a Švédska by chcel šéf NATO vyriešiť ešte pred samitom aliancie. Ten sa bude konať v Madride od 28. do 30. júna.Fínsko a Švédsko, podnietené bezpečnostnými obavami z ruskej vojny na Ukrajine, požiadali o vstup do NATO minulý mesiac. Blokuje to však turecký prezident Recep Tayyip Erdogan , podľa ktorého nerobia dosť pre boj proti kurdskému extrémizmu.