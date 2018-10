Predstavitelia Kóreí a OSN znova rokovali o demilitarizácii hranice

Juhokórejský prezident Mun Če-in a severokórejský vodca Kim Čong-un si podávajú ruky počas summitu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 22. októbra (TASR) - Vojenskí predstavitelia Severnej a Južnej Kórey a Veliteľstva síl OSN (UNC) sa v pondelok stretli na ďalšom kole rozhovorov o demilitarizácii prísne stráženej hranice rozdeľujúcej Kórejský polostrov. Podľa správy tlačovej agentúry AP sa trojstranné rokovania konali opäť v pohraničnej dedine Pchanmundžom, kde sa konalo aj ich prvé kolo v uplynulom týždni.Juhokórejské ministerstvo obrany informovalo, že zámerom pondelňajšieho stretnutia bolo okrem iného vyhodnotiť prebiehajúce odmínovacie práce v oblasti, ako aj prediskutovať ďalší postup.V pondelok spolu hovorili aj zástupcovia oboch Kóreí, ktorí sa stretli v nedávno zriadenom kontaktnom úrade - styčnej kancelárii - v severokórejskom pohraničnom meste Kesong. Témou bola spolupráca v odvetví lesného hospodárstva.V piatok by sa potom znova v Pchanmundžome malo konať stretnutie na úrovni generálov, aby diskutovali o ďalších podrobnostiach, ako realizovať uzatvorené dohody o znižovaní napätia.Lídri oboch Kóreí sa na septembrovom summite v Pchjongjangu dohodli na začatí trojstranných konzultácií s Veliteľstvom síl OSN, ktoré dozerá na režim v pohraničnej Demilitarizovanej zóne (DMZ).Plán dohodnutý na septembrovom summite počíta s pozastavením vojenských cvičení, zavedením bezletovej zóny v okolí hranice a postupným odstraňovaním mín a strážnych stanovíšť z demilitarizovaného pásma.Obe strany by mali stiahnuť všetky strelné zbrane zo Spoločnej bezpečnostnej zóny (JSA) v Pchanmundžome, znížiť počet tam nasadených vojakov na 35 na každej strane línie a vymeniť si informácie týkajúce sa sledovacích zariadení. Návštevníci z oboch Kóreí a turisti zo zahraničia by mali mať v rámci JSA zaručený voľný pohyb.V prvej fáze by malo byť odstránených 11 strážnych stanovíšť nachádzajúcich sa vo vzdialenosti do jedného kilometra od vojenskej demarkačnej línie. Malo by sa tak stať do konca tohto roka.Už v októbri sa začali v niekoľkých menších lokalitách odmínovacie práce, ktoré by mali pripraviť pôdu pre stavbu ciest. Na to by mal v apríli 2019 nadviazať pilotný projekt zameraný na exhumáciu pozostatkov vojakov padlých počas kórejskej vojny.