Saudská Arábia nemá v úmysle zaviesť ropné embargo ako v roku 1973

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 22. októbra (TASR) - Saudská Arábia nemá v úmysle zaviesť ropné embargo pre západných spotrebiteľov ako v roku 1973. Chce izolovať ropu od politiky. Povedal to v pondelok saudský minister ropného priemyslu Khalid al-Falih v súvislosti so zabitím saudského novinára Džamála Chášukdžího.Saudský minister to povedal ruskej tlačovej agentúre TASS na otázku, či by mohlo dôjsť k opakovaniu ropného embarga z roku 1973.Poprední americkí zákonodarcovia v nedeľu (21. 10.) kritizovali saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána a podľa vlastných slov veria, že nariadil zabitie Chášukdžího, hoci vláda prezidenta Donalda Trumpa zaujala k prípadu opatrnejší postoj.Niekoľko zákonodarcov navrhlo uvalenie sankcií proti Saudskej Arábii, ktorá patrí medzi najväčších vývozcov ropy na svete. Rijád pohrozil odvetou za sankcie.povedal Falih.dodal.Upozornil, že ďalšie a výraznejšie zvýšenie cien ropy by spomalilo globálne hospodárstvo a spôsobilo recesiu. A vzhľadom na plánované sankcie USA proti Iránu, ktoré začnú platiť na budúci mesiac, neexistuje žiadna záruka, že ceny ropy nebudú vyššie.Okrem toho existuje potenciálne riziko zníženia ťažby v rôznych krajinách, ako sú Líbya, Nigéria a Venezuela.Ak zmiznú z trhov 3 milióny barelov ropy denne, Saudská Arábia nedokáže takýto objem pokryť zvýšením svojej produkcie a budeme musieť využiť ropné zásoby, povedal Falih.Podľa ministra Saudská Arábia čoskoro zvýši produkciu na 11 miliónov barelov denne zo súčasných 10,7 milióna barelov/deň. Rijád má kapacitu na zvýšenie výkonu na 12 miliónov barelov denne a Spojené arabské emiráty by mohli pridať ďalších 0,2 milióna barelov.vyhlásil saudský minister.uzavrel.(1 barel = 159 litrov)