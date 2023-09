Predstavitelia Kosova majú výhrady voči Lajčákovi, nie je podľa nich neutrálny a korektný

Tlak na rýchlejší pokrok

Podmienka pre vstup do EÚ

18.9.2023 (SITA.sk) - Kosovský premiér Albin Kurti v pondelok obvinil osobitného zástupcu Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslava Lajčáka , že nie je „neutrálny a korektný“ a „koordinuje“ s Belehradom protikosovské kroky.Podľa Kurtiho koordinoval Lajčák so srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom minulotýždňové rokovania v Bruseli pod záštitou EÚ.Napätie medzi Srbskom a jeho niekdajším územím pretrváva odkedy Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásilo samostatnosť.Rozhovory medzi Kosovom a Srbskom sprostredkované EÚ pokračujú už od roku 2011, no implementovali veľmi málo z 33 podpísaných dohôd.Odkedy Rusko vlani spustilo otvorenú inváziu na Ukrajinu, pritom Únia a Spojené štáty tlačia na rýchlejší pokrok.Europoslanci pred niekoľkými mesiacmi zdôraznili, že normalizácia vzťahov medzi Srbskom a Kosovom je prioritou pre vstup oboch krajín do EÚ, a vyzývajú obe strany, aby prejavili líderstvo a boli pripravené na nevyhnutné rozhodnutia, ktoré povedú k pokroku.Europoslanci vyzvali Srbsko a Kosovo, aby sa zapojili do dialógu Belehrad - Priština v duchu kompromisov s cieľom dosiahnuť komplexnú, právne záväznú dohodu na princípe vzájomného uznania v súlade s medzinárodným právom.