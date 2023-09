Šeliga vyzval Žilinku, aby si zbalil kurfe a opustil generálnu prokuratúru (video)

Žilinka neodpovedal na otázky

Medvede aj ruská propaganda

18.9.2023 (SITA.sk) - Strana Demokrati vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby odišiel zo svojej funkcie.Poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Demokrati) dúfa, že „zásadné rozhodnutie“, ktoré v pondelok Žillinka pred novinármi avizoval, sa bude týkať jeho odchodu z postu generálneho prokurátora.Zároveň kritizoval, že opäť ušiel pred otázkami novinárov. „Vyzývam vás, vzdajte sa funkcie. Po dnešnom tlačovom vyhlásení zbaľte kufre a opustite generálnu prokuratúru. Je hanba, ako ste dnes ušli pred otázkami,” vyhlásil Šeliga.Poukázal na to, že Žilinka odmietol odpovedať na závažné otázky o tom, či sa koordinoval s vyšetrovateľkou Dianou Santusovou z tímu Oblúk.„Existujú podozrenia, že vyšetrovatelia okolo Santusovej, ktorí mali diskreditovať zasahovať do vyšetrovaní vážne korupcie vlád Smeru, sa stretávali a koordinovali v Žilinkovej kancelárii. Žilinka tvrdí, že na to nie sú dôkazy, aj keď Úrad inšpekčnej služby sa vo svojom stanovisku vyjadril, že dôkazy, bez toho, aby sme poznali ich obsah, existujú,“ povedal Šeliga.Poslanec sa zároveň Žilinku pýta, či sa jeho zásadné rozhodnutie týka toho, že sa chystá kandidovať za prezidenta.„Počúvame všetky tie útoky na prezidentku, snažíte sa ju ponižovať, odmietate jej vydať rozhodnutia o paragrafe 363. Vidíme statusy o medveďoch, klamlivé vyjadrenia k obrannej dohode s USA, zdieľanie ruskej propagandy na facebooku. Ja sa pýtam, je toto príprava na vašu kandidatúru? Preto chránite smeráckych ľudí?” uviedol Šeliga.Zároveň pripomenul, že Žilinka vo februári predkladal zákon, aby sa každý prokurátor, ktorý kandiduje do prezidentského úradu, musel vzdať funkcie, no poslanci o ňom odmietli hlasovať.Žilinka v pondelok avizoval zásadné rozhodnutie, o ktorom bude verejnosť informovať „v rozumnom a primeranom čase“. Nepovedal, či ide o prezidentskú kandidatúru, alebo mal na mysli iné rozhodnutie.„Tieto udalosti, ktoré prežívame dlhodobo, tie útoky voči mojej osobe, prakticky denne, ma primali rozmýšľať aj o veciach, o ktorých by som inak ani neuvažoval za normálnych okolností. Vnútorné rozhodnutie som už prijal,“ povedal Žilinka a dodal, že o tomto zámere už informoval aj svoju najbližšiu rodinu.