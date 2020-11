Predvianočná bitka o zákazníkov sa bude viesť na internete, súčasná situácia nahráva e-shopom

rozhodovaní

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Bitka o „vianočného“ zákazníka sa zrejme tento rok bude viesť na internete. Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti KPMG , ktorý skúmal, ako sa zmenili potreby a očakávania zákazníkov, dôvodom je bezpečnosť. Tá patrí medzi top tri kritériá, ktoré zákazníci zvažujú pri, kde nakúpia. Okrem nej je to aj dôvera v značku a tiež zákaznícka skúsenosť.Podľa prieskumu pritom zákazníkom nechýba nakupovanie vo veľkých obchodných centrách či supermarketoch. Len jeden z troch respondentov pociťuje nedostatok tradičného nakupovania v obchodoch tak, ako sme boli zvyknutí pred vypuknutím pandémie.Odborníci sa zhodujú, že aktuálna situácia je príležitosťou pre obchodníkov s pokročilými online a digitálnymi schopnosťami. Online obchodníci však boli preferovanou voľbou už pred pandémiou.„Je zrejmé, že zo súčasnej situácie budú profitovať najmä online hráči, ktorí majú zabehnutý e-shop. Nemusia to však byť nevyhnutne predajcovia s najväčším podielom na trhu či najširšou ponukou, dôraz je kladený skôr na funkčnú logistiku a prácu na zákazníckej skúsenosti. Práve zážitok z nákupu môže byť pre zákazníka dôvod, prečo u obchodníka nakúpi opakovane,“ uviedla partnerka a sektorová líderka pre sektor maloobchod KPMG na Slovensku Ivana Mazániková Veľký otáznik tento rok podľa KPMG visí nad tým, koľko finančných prostriedkov budú mať spotrebitelia v predvianočnom období k dispozícii. Do značnej miery to závisí od toho, či im pre pandémiu vypadol príjem.Podľa prieskumu má totiž 43 % zákazníkov aktuálne finančné ťažkosti a stráži si svoje výdavky. Nakupujú len nevyhnutné veci a skôr si budú sporiť, ako bezhlavo míňať.