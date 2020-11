Rybníček: Mám pocit, že na reforme verejnej správy pre plán obnovy pracovali exceloví mužíci

Dva roky do reformy

Trošku trápny výstup

14.11.2020 (Webnoviny.sk) - Doteraz nie je jasné, kto bude zodpovedný za reformu verejnej správy. Pre agentúru SITA to uviedol prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček . Komisia pre reformu verejnej správy mala byť zriadená už v septembri. Jej delegáti by mali určiť, ako by mala reforma vyzerať.Prezident ÚMS však doteraz nemá žiadne informácie o tom, kedy bude komisia zriadená, ani kto bude reformu verejnej správy politicky zastrešovať.„Kto na tej reforme pracuje, kedy bude predstavená a kto z politikov ju zastreší, o tom netušíme. V tejto chvíli nám nezostáva nič iné iba čakať. Takže v tejto chvíli iba čakáme a uvidíme, čo sa stane,“ povedal pre agentúru SITA Rybníček.V dokumente „Moderné a úspešné Slovensko“, ktorý predstavuje návrhy reforiem naviazané na financie z plánu obnovy Európskej únie (EÚ) Ministerstvo financií SR (MF SR) uviedlo, že reforma verejnej správy sa má uskutočniť k dátumu komunálnych volieb 2022.Komunálne voľby bývajú na Slovensku spravidla v novembri. Do uskutočnenia reformy verejnej správy by tak v prípade dodržania zaužívaných mechanizmov ostávali približne dva roky.Prezident ÚMS je presvedčený, že za dva roky sa dá stihnúť príprava kvalitnej reformy, ktorá by odstránila najvýraznejšie problémy v samosprávach. Podľa Rybníčka však musí reforma vyzerať inak, než ako je navrhovaná v dokumente MF SR.„V dokumente sme sa dočítali, že problémom reformy verejnej správy sú Bratislava a Košice so svojimi mestskými časťami, čo považujeme za trošku trápny výstup pri takomto vážnom dokumente. Mám pocit, že na časti reformy verejnej správy v dokumente pracovali exceloví mužíci, ktorí si píšu plán obnovy bez toho, aby sa opýtali ľudí z praxe,“ povedal Rybníček.Prezident ÚMS dodal, že na príprave reformy verejnej správy by sa mali podieľať ľudia, ktorí reálne poznajú problematiku v samosprávach.Ako príklad uviedol celoplošné testovanie, pri ktorom vláda rozhodla o vykonaní testovania bez účasti samospráv.„Niekde za dverami sa rozhodlo, že ideme celoplošne testovať a potom dostala vláda od samospráv 70 otázok, že čo treba spraviť a potom nastala panika a rýchlo nás volali, aby sme pomohli. A toto je také isté,“ uzavrel Rybníček.