Predvianočné obdobie v Prievidzi opäť oživia trhy i ľadová plocha

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Prievidza 23. novembra (TASR) - Predvianočné obdobie v Prievidzi oživia trhy aj ľadová plocha. Súbor podujatí Vianoce v meste prinesie do centra na Námestie slobody i kultúrny program, ktorý vyvrcholí novoročnými oslavami, informoval hovorca mesta Michal Ďureje."Aj tento rok mesto pripravilo pre obyvateľov mobilnú ľadovú plochu, ktorú spustí 5. decembra. Klzisko bude pre verejnosť otvorené denne v čase od 8.00 h do 21.00 h, aj počas sviatkov. Využiť ho budú môcť záujemcovia bezplatne," uviedol hovorca mesta.Od 13. do 22. decembra bude Námestie slobody patriť i vianočným trhom . V centre bude rozmiestnených celkovo 57 predajných stánkov. "Návštevníci budú mať možnosť vybrať si z vianočných ozdôb a dekorácií, sviečok, výrobkov z medu, drevených vyrezávaných výrobkov, keramiky, ručne vyrábaných látkových drobností, hračiek, ale aj detského textilu so zimným motívom, pletených ponožiek, čiapok a ďalšieho sortimentu, ktorý je pred Vianocami obľúbený ako kožená galantéria, peňaženky, keramické hrnčeky," priblížil Ďureje.Chýbať nebude podľa neho ani občerstvenie v podobe teplých jedál, medovníkov, cukroviniek, vianočného punču a vareného vína. Stánky s občerstvením budú na vianočných trhov k dispozícii záujemcom od 8.00 h do 21.00 h a stánky so spotrebným tovarom budú otvorené od 8.00 h do 19.00 h. "Pre návštevníkov pripravujeme v spolupráci s jedným z kníhkupectiev i novinku, a to pojazdnú predajňu kníh, ktorá bude 7. decembra ponúkať bohatý sortiment kníh v štylizovanej obývačke v centre mesta," doplnil hovorca mesta.Nakúpiť si ručne vyrábané darčeky budú môcť záujemcovia podľa neho aj na vianočnom blšom trhu, ktorý sa v centre uskutoční 8. decembra od 10.00 h do 13.00 h.Do Prievidze zavíta po prvý raz i vianočný kamión, ktorý pred Meštianskym domom zaparkuje 13. decembra o 16.00 h. "V rámci programu vystúpia v krátkych sekvenciách žiaci prievidzských materských a základných škôl, ako aj Základnej umeleckej školy. L. Stančeka. Vianočný kamión bude mať charitatívny rozmer. Výťažok z predaja suvenírov a pamiatkových predmetov poputuje do prievidzskej neziskovej organizácie Harmónia," ozrejmil Ďureje.Mesto v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom pripravili i kultúrny program, ktorý začne 12. decembra podujatím Slovensko spieva koledy. Od 15. až do 23. decembra sa zase na námestí predstavia miestne spevácke skupiny a zbory, žiaci umeleckých a základných škôl či folkloristi. Chýbať nebude ani tradičný výlov kaprov a skauti, ktorí do Prievidze prinesú Betlehemské svetlo.Posledný deň starého roku budú môcť obyvatelia stráviť na silvestrovskej zabíjačke, ktorá bude od 10.00 h do 13.00 h. Zábava na námestí sa zase začne o 22.00 h a potrvá do 02.00 h, zabávať návštevníkov bude DJ Kajo, chýbať nebudú ani súťaže a o polnoci hudobný ohňostroj.