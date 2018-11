Vodič, ktorý v Číne zabil vo štvrtok päť detí, konal vedome

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 23. novembra (TASR) - Podozrivý z dopravnej nehody, pri ktorej vo štvrtok v severovýchodnej Číne zahynulo päť detí a 19 ďalších ľudí utrpelo zranenia, nasmeroval podľa úradov vozidlo do davu zámerne. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na najnovšie oficiálne údaje.Na záberoch z bezpečnostnej kamery pri škole v meste Chu-lu-tao v provincii Liao-ning je vidieť, ako vozidlo nečakane prudko zabočilo, narazilo do skupinky detí na okraji cesty a pokračovalo v jazde. Väčšina obetí bola vo veku piatich až siedmich rokov.Vodiča (29) zadržali krátko po incidente. Na záberoch zverejnených miestnou políciou vidno, ako príslušníci bezpečnostných zložiek vyťahujú podozrivého z vozidla zapadnutého v priekope a eskortujú ho na policajnú stanicu.Páchateľ bol podľa polície introvert, ktorý sa chcel zabiť po hádke s manželkou. Deti si za cieľ útoku vybral náhodne.V Číne už dlhší čas badať útoky vozidlami, pri ktorých ľudia označovaní vládou za mentálne chorých, odcudzených alebo nahnevaných útočia vozidlami na chodcov.Minulý mesiac napríklad narazil muž ozbrojený dýkou do davu v meste Ning-po na východnom pobreží krajiny, pričom zabil dvoch a zranil 16 ľudí. V septembri zas bolo 11 ľudí zabitých a 44 zranených, keď muž nasmeroval SUV do davu na námestí v jednom meste v provincii Chu-nan, pričom následne vystúpil z vozidla a napadol náhodných okoloidúcich nožom a rýľom.