PREDVIANOČNÉ PREKVAPENIE: V Tatrách hrozí orkán

Na snímke vľavo hore je Lomnické sedlo, uprostred Lomnický štít a vpravo je Kežmarský štít.

Bratislava 23. decembra (TASR) - Na hrebeňoch Vysokých a Nízkych Tatier sa počas nadchádzajúcich hodín môže vyskytnúť vietor o sile muhutnej víchrice až orkánu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre oblasť Tatier vydal výstrahu najvyššieho III. stupňa pred vetrom na horách.," spresnili meteorológovia o výstrahe s platnosťou do 10.00 h.," dodali.Výstraha II. stupňa platí do poludnia Štedrého dňa pre horské oblasti na väčšine územia stredného a východného Slovenska. Na hrebeňoch hôr môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 km/h.Nárazový vietor s rýchlosťou do 85 km/h potrápi do utorňajšieho poludnia aj obyvateľov západného Slovenska.SHMÚ vydal takisto výstrahu pred snežením. "," upozornili meteorológovia.Pre severné okresy, rovnako tak pre lokality Turca a Horehronia vydali meterológovia výstrahu aj pred tvorbou snehových jazykov.