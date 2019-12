V Kyjeve sa dokončujú konečné zoznamy pre výmenu väzňov

Ilustračné foto, Kyjev, Ukrajina. Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov Foto: TASR/AP/Sergei Chuzavkov

Moskva 23. decembra (TASR) - Konečné zoznamy väzňov podliehajúcich výmene medzi Kyjevom a samozvanými republikami v Donbase sa už dokončujú, oznámila v pondelok kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.Kancelária sa odvolala na ukrajinskú zástupkyňu v kontaktnej skupine pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny Valeriu Lutkovskú, podľa ktorej sa zoznamy dokončujú, aby sa zabezpečilo, že postup súbežného prepustenia väzňov sa uskutoční čo najrýchlejšie. Lutkovská vyjadrila nádej, že k výmene dôjde v blízkej budúcnosti, a vyzvala, aby sao postupe prepustenia zadržiavaných osôb.Ako podľa agentúry TASS uviedol zástupca Ruska v kontaktnej skupine Boris Gryzlov, jej členovia sa v pondelok prostredníctvom videokonferencie dohodli na podmienkach prepustenia a výmeny zadržiavaných osôb, a to do konca tohto roka.citovala Gryzlova agentúra TASS.dodal Gryzlov.Dohodu medzi Kyjevom a proruskými separatistami následne potvrdil osobitný predstaviteľ úradujúceho predsedu OBSE na Ukrajine a zástupca OBSE v trojstrannej kontaktnej skupine Martin Sajdik.Kontaktnú skupinu tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a OBSE.Po trojročnej prestávke sa 9. decembra v Paríži konal summit normandskej štvorky s cieľom urovnať konflikt v Donbase. Zišli sa na ňom hlavy štátov a vlád Francúzska, Nemecka, Ruska a Ukrajiny — Emmanuel Macron, Angela Merkelová, Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj. Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ktorý sa po tohtoročnom volebnom víťazstve zaviazal ukončiť ozbrojený konflikt.Účastníci schôdzky sa zhodli na nutnosti výmeny osôb zadržiavaných v Donbase, a to podľa kľúča, do konca roku 2019.Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Jeho cieľom je urovnať konflikt na východe Ukrajiny, ktorý si od roku 2014 vyžiadal už viac ako 13.000 životov.