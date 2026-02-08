Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. februára 2026

Preferencie padajú u všetkých strán vládnej koalície, Drucker to považuje aj za dôsledok konsolidácie


Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vníma prepad preferencií u všetkých strán vládnej koalície, považuje ho aj za dôsledok ...



Zdieľať
67850b1b033a0850238039 676x451 8.2.2026 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vníma prepad preferencií u všetkých strán vládnej koalície, považuje ho aj za dôsledok konsolidácie. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo, v reakcii na otázky týkajúce sa klesajúcich preferencií strany Hlas-SD, ktorú niektoré prieskumy verejnej mienky posielajú temer na hranicu zvoliteľnosti.


Neteší ma, že nám padajú preferencie,“ dodal Drucker. Minister tiež vyjadril presvedčenie, že programové vyhlásenie vlády je dobré, a že vláda plní svoje sľuby.

Druckerov diskusný oponent a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas nevylúčil, že by kandidoval na post predsedu KDH. Uviedol to v reakcii na to, že súčasný predseda hnutia Milan Majerský sa vyjadril, že v ňom vidí možného budúceho predsedu politického subjektu. „Kto nemá ambície, nemal by robiť politiku,“ poznamenal Karas.


Zdroj: SITA.sk - Preferencie padajú u všetkých strán vládnej koalície, Drucker to považuje aj za dôsledok konsolidácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia Minister školstva vedy výskumu a športu SR Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
