Nedeľa 8.2.2026
Meniny má Zoja
Denník - Správy
08. februára 2026
Preferencie padajú u všetkých strán vládnej koalície, Drucker to považuje aj za dôsledok konsolidácie
Tagy: konsolidácia Minister školstva vedy výskumu a športu SR Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vníma prepad preferencií u všetkých strán vládnej koalície, považuje ho aj za dôsledok ...
8.2.2026 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) vníma prepad preferencií u všetkých strán vládnej koalície, považuje ho aj za dôsledok konsolidácie. Uviedol to v relácii TV Markíza Na telo, v reakcii na otázky týkajúce sa klesajúcich preferencií strany Hlas-SD, ktorú niektoré prieskumy verejnej mienky posielajú temer na hranicu zvoliteľnosti.
„Neteší ma, že nám padajú preferencie,“ dodal Drucker. Minister tiež vyjadril presvedčenie, že programové vyhlásenie vlády je dobré, a že vláda plní svoje sľuby.
Druckerov diskusný oponent a podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas nevylúčil, že by kandidoval na post predsedu KDH. Uviedol to v reakcii na to, že súčasný predseda hnutia Milan Majerský sa vyjadril, že v ňom vidí možného budúceho predsedu politického subjektu. „Kto nemá ambície, nemal by robiť politiku,“ poznamenal Karas.
Zdroj: SITA.sk - Preferencie padajú u všetkých strán vládnej koalície, Drucker to považuje aj za dôsledok konsolidácie © SITA Všetky práva vyhradené.
