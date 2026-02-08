Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 08. februára 2026

08. februára 2026

Výťažok zo šiesteho ročníka plesu v Trnave pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách – FOTO


Výťažok zo šiesteho ročníka plesu v Divadle Jána Palárika v Trnave pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách. Ako informovali z Odboru komunikácie



ples 676x486 8.2.2026 (SITA.sk) - Výťažok zo šiesteho ročníka plesu v Divadle Jána Palárika v Trnave pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách. Ako informovali z Odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja, podujatie malo aj charitatívny rozmer a výťažok z tomboly v sume 2 475 eur pomôže prostredníctvom župnej Nadácie DAR ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Kultúra a pomoc ľuďom v núdzi



Župa je predovšetkým o spolupráci a solidarite. Keď sa jej organizácie spájajú a spoločne vytvárajú priestor na pomoc druhým, vznikajú veci, ktoré majú skutočný zmysel. Tento ples ukázal, že kultúra a pomoc ľuďom v núdzi môžu ísť prirodzene ruka v ruke. Aj vďaka takýmto aktivitám pomáhame tam, kde je to naozaj potrebné,“ uviedol predseda kraja Jozef Viskupič. Na plese bol spolu s manželkou Romanou.
 
Ako trnavská župa uviedla, silným momentom večera bolo gesto hercov divadla Silvie Soldanovej a Braňa Mosného. Tí svoju výhru v tombole, v podobe wellness pobytu, darovali cez Nadáciu DAR. Pobyt tak bude môcť využiť niekto, kto by si ho vzhľadom na svoju sociálnu situáciu za bežných okolností nemohol dovoliť.

Ples priniesol konkrétnu pomoc


Teší ma, že ples nebol len spoločenským stretnutím, ale priniesol aj konkrétnu pomoc. Večer bol plný spolupatričnosti a dobrých správ. Je pre mňa dôležité, že župné divadlo je miestom, kde sa spájajú ľudia s citom pre spoločenskú zodpovednosť a s chuťou pomáhať. To dáva našej práci hlbší zmysel,“ vyjadrila sa riaditeľka župného divadla Zuzana Hekel.

Nadáciu DAR založil Trnavský samosprávny kraj v roku 2004, venuje sa pomoci seniorom, chorým a rodinám v núdzi. „Je oporou tam, kde sú zdravotné pomôcky nedostupným luxusom, terapia nedosiahnuteľným snom a rehabilitácia otázkou prežitia. Pomoc smeruje ku konkrétnym ľuďom a príbehom – tam, kde ide o dôstojnosť, zdravie a každodenný boj," uzavreli z krajského Odboru komunikácie.


Zdroj: SITA.sk - Výťažok zo šiesteho ročníka plesu v Trnave pomôže ľuďom v ťažkých životných situáciách – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

