Prehľad o filmových novinkách v slovenskej kinodistribúcii

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) - Prvý júlový týždeň priniesol do slovenskej kinodistribúcie pokračovanie hororovej série, dobrodružné sci-fi, romantickú komédiu i film, ktorého prípravy trvali 25 rokov.Pod názvom Muž, ktorý zabil Dona Quijota vstupuje do kín takmer 20 rokov očakávaný film režiséra Terryho Gilliama (12 opíc, Kráľ rybár). Jeho sen o nakrútení tohto rozprávkového dobrodružstva sa stal skutočnosťou. Toby je bývalým idealistickým filmovým študentom. Jeho stvárnenie príbehu Dona Quijota, ktoré nakrútil v malebnej španielskej dedinke, malo obrovský úspech. Stal sa však z neho arogantný a cynický režisér reklám, peniaze a sláva ho zmenili. Keď dostane do rúk kópiu svojho študentského filmu, rozhodne sa vyhľadať miesto, kde pred rokmi vytvoril svoje dielo. Zistí, že na obyvateľoch dedinky zanechalo hrozný následok. Hrajú Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard, Jason Watkins a ďalší.Od 5. júla je v našich kinách aj najnovší film z dielne štúdia Marvel Ant-Man a Wasp (r. Peyton Reed). Ide o novú kapitolu o superhrdinoch so schopnosťou zmenšovať sa. Po udalostiach filmu Captain America: Občianska vojna musí Scott Lang čeliť následkom svojich rozhodnutí ako superhrdina, ale aj ako otec. Ledva sa mu podarí nájsť rovnováhu medzi osobným životom a povinnosťami Ant-Mana, objavia sa Hope van Dyneová a dr. Frank Pym s novou neodkladnou misiou. Scott si musí znovu obliecť zmenšovací oblek a naučiť sa bojovať po boku Wasp, aby mohli spoločne odhaliť tajomstvá z minulosti.Akciu ponúkne aj Prvá očista, pod ktorú sa podpísal režisér Gerard McMurray. Pokračovanie hororovej série zavedie divákov do čias, ktoré znamenali zrod najkrvavejšej americkej tradície. Prežiť 12 hodín, počas ktorých nezasiahnu ani policajti, ani záchranári, to je cieľ potenciálnych obetí Očisty. Ostatní si noc chcú užiť k beztrestnému vybitiu agresie a vyriadenie si účtov. Úspešná hororová séria zo štúdia Blumhouse prichádza po troch dieloch so svojou prvou kapitolou.Manžel na skúšku (Overboard) je názov romantickej komédie o milionárovi, ktorý stratí pamäť a na chvíľku si vyskúša život obyčajného človeka. Leonardo Montenegro je bohatý a rozmaznaný playboy, ktorý si celý život len užíva. Keď z rozmaru odmietne zaplatiť za služby upratovacej služby, netuší, ako mu to osud vráti. Po jednej divokej party vypadne z jachty a na druhý deň ho nájdu bezradne sa motajúceho v uliciach Oregonu. V nemocnici konštatujú totálnu stratu pamäti a vyhlásia pátranie po jeho rodine. Vtedy nastupuje na scénu Kate - presne tá, ktorú nedávno tak ponížil. Vybavená falošným sobášnym listom si pre neho príde ako zákonitá manželka. V hlavných úlohách sa predstavia Eugenio Derbez (Ako sa stať zlatokopom) a Anna Faris (Dávam tomu rok).