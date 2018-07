Billy Barman uviedli nový album na Pohode, Polemic oslavuje tridsiatku

Začal sa 22. ročník multižánrového festivalu Pohoda 2018 na letisku v Trenčíne vo štvrtok 5. júla 2018. Na snímke účastníci festivalu sledujú otvárací koncert Slovenského komorného orchestra. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 6. júla (TASR) – Multižánrový festival Pohoda má za sebou prvý deň, na letisku v Trenčíne sa na 22. ročníku vo štvrtok večer (5.7.) predstavili aj dve známe slovenské kapely Billy Barman a Polemic. Obe s veľkým úspechom, keď sa pri ich vystúpeniach pred pódiom zišli tisícky fanúšikov.Skupina Billy Barman sa na nedostatok koncertov a nezáujem fanúšikov sťažovať nemôže. V marci a apríli odohrala sériu ôsmich akustických koncertov, na ktorých vystúpila spolu s kvintetom speváčok zo SĽUK-u. Hneď v júni členovia kapely absolvovali sériu štyroch koncertov so skupinou Para pod názvom Pekné miesta.Júl začali koncertom na Pohode. Pre kapelu bol špeciálny tým, že v jeho priebehu uviedla do života nový album Live, ktorý je záznamom jej turné, živú nahrávku realizovala 11. apríla v bratislavskej Starej tržnici. Pokrstiť ho do Trenčína prišiel osobne generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar, do života ho uviedol pohladením vrkočmi piatich speváčok. Z pódia zazneli viaceré skladby z tohto albumu, medzi nimi Vrkoče, Budú hrať, 100 kolies, Pijacke, Traja, Dolu cintorínom, Strmá voda, Lučka je žeľena, Cigánska, Jej sloboda či Mladým chýba vojna. K trom štúdiovým albumom Noční jazdci (2010), Modrý jazyk (2013) a Dýchajúce obrazy (2016) tak pribudla aj prvá "lajfka".uviedli pre TASR lídri kapely Juraj Podmanický a Jozef Vrábel. Kapela v blízkom období zvoľní tempo a bude hrať menej, pretože Juraj Podmanický očakáva v najbližších dňoch prírastok do rodiny.Skupina Polemic hrala na prvej Pohode a predstavila sa aj v roku 2017 v rámci projektu Pohoda 97. Ťažko nájsť medzi domácimi interpretmi lepšiu festivalovú kapelu. Pri hitoch Škandál, Ona je taká, Tancuj, Poď s nami, Ja som to vedel, Málokto prežije či Komplikovaná si fanúšikovia zaskákali, zatancovali a zaspievali do sýtosti. Polemic sa blíži k oslave tridsiatky na scéne, do Trenčína si pozvala hosťa, bol ním nemecký trombonista a producent Dr. Ring Ding, jeden z veteránov nemeckého reggae, tvorca hitu Doctor's Darling. S kapelou spolupracoval na albume Nenudin v roku 2005.V prípade Polemicu to bolo 11. vystúpenie na Pohode.povedal pre TASR jeden z lídrov kapely Peter Petko Opet.K tridsiatke rokov na scéne dodal: "Boli turbulentné. Zažili sme mnoho vecí, keď sme začínali, hrali sme za pivo a párok, miesto pódia bola iba plocha z drevených paliet, nefungovala technika, chodili sme na koncerty v dvoch starých favoritoch. Teraz už máme komfort, sami nechápeme, keď sme začínali, že raz budeme mať tridsať rokov a budeme kapela, čo hrá stabilne vyše sto koncertov ročne, že raz vylezie na pódium na Pohode a tam 15.000 ľudí šalie. O tom sme ani nesnívali, veľmi si to vážime, že sa to stalo, a veľmi si to užívame, že to stále tak funguje."